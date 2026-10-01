Cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 2 công dân xã Na Sang (tỉnh Điện Biên) hy sinh khi chữa cháy rừng

Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ tại tổ dân phố 1, xã Na Sang xảy ra vào chiều 3/4/2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký, ban hành Quyết định số 1840/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 2 liệt sĩ, gồm: Liệt sĩ Lò Văn Nam (thường trú tại Tổ dân phố 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên), hy sinh ngày 4/4/2026; Liệt sĩ Lù Văn Thương (thường trú tại bản Na Pheo, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên), hy sinh ngày 6/4/2026.

Cả 2 liệt sĩ đều là người dân, thuộc lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo huy động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Na Sang.

Trong quá trình dập lửa bảo vệ rừng, hai công dân đã nêu cao tinh thần dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy và không may hy sinh.

Trước đó, như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3/4/2026, tại khu vực rừng phòng hộ tại tổ dân phố 1, xã Na Sang xảy ra cháy lớn. Ngay khi nhận được tin báo cháy rừng, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người, gồm: lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, y tế và người dân địa phương tham gia chữa cháy rừng.

Có sự tham gia tích cực của các lực lượng, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, trong quá trình dập lửa, có 4 người bị thương nặng, sau đó 2 người (ông Lò Văn Nam, ông Lù Văn Thương) đã tử vong.