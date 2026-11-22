Sáng chế mang tên “Quy trình chuyển hóa eugenol trong các tinh dầu thành hoạt chất có hoạt tính sinh học sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp”, tập trung vào giải pháp kỹ thuật chuyển hóa eugenol - thành phần có trong một số loại tinh dầu - thành licarin A, hợp chất thuộc nhóm neolignan được quan tâm trong các nghiên cứu về hoạt tính sinh học.

Bằng độc quyền sáng chế

Sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp kết hợp năng lượng vi sóng

Theo nội dung sáng chế, quy trình chuyển hóa eugenol sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp gồm KOH và zeolite Y biến tính bằng đồng kim loại, kết hợp với năng lượng vi sóng. Giải pháp hướng tới chuyển hóa eugenol trong các loại tinh dầu thành licarin A, đồng thời có thể áp dụng với nguồn nguyên liệu chứa eugenol như tinh dầu hương nhu và tinh dầu đinh hương.

Theo các ví dụ thực nghiệm được trình bày trong bản mô tả sáng chế, khi sử dụng tinh dầu hương nhu, quy trình đạt độ chuyển hóa eugenol 94,2%, hiệu suất thu licarin A đạt 74,3%. Với tinh dầu đinh hương, độ chuyển hóa eugenol được ghi nhận trên 93%.

Licarin A là hợp chất được một số nghiên cứu khoa học đề cập với các hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, chống viêm và tiềm năng chống ung thư. Bản mô tả sáng chế cũng dẫn các nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong điều kiện thí nghiệm. Tuy nhiên, việc phát triển thành sản phẩm sử dụng trong thực tiễn cần tiếp tục đánh giá về hoạt tính, độ an toàn và hiệu quả.

Theo thông tin trên hồ sơ sáng chế, đơn đăng ký số 1-2025-03278 được nộp ngày 14/5/2025. Ngày 12/11/2026, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế số 62944, ghi nhận bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là chủ bằng với 9 điểm yêu cầu bảo hộ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (bên trái) cùng chuyên gia nước ngoài.

Nối dài hướng nghiên cứu khai thác nguyên liệu tự nhiên

Trước công trình về eugenol, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 28815 ngày 3/6/2021 cho phương pháp sản xuất hợp chất canxi hữu cơ và sản phẩm bổ sung canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà.

Công trình xuất phát từ việc tìm kiếm giải pháp tận dụng nguồn canxi trong phụ phẩm. Theo chia sẻ của bà Nguyệt, ý tưởng nghiên cứu bắt nguồn từ mong muốn tìm kiếm giải pháp liên quan đến sức khỏe của mẹ. Năm 2006, bà nhận được sự đồng hành của các nhà khoa học. Nhóm nghiên cứu dành ba năm thử nghiệm nhiều loại nguyên liệu trước khi lựa chọn vỏ trứng gà.

Ngày 25/8/2025, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tiếp tục được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 50430 cho “Quy trình sản xuất dung dịch kiềm hữu cơ giảm thiểu mùi khó chịu, giảm thiểu màu được tiến hành đơn giản, dễ áp dụng công nghiệp”.

Với công trình chuyển hóa eugenol, bà Nguyệt cho biết đây cũng là tiền đề cho kế hoạch nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ cây hương nhu trắng, dự kiến ra mắt trong năm 2027, với định hướng hỗ trợ người bệnh ung thư. Quá trình phát triển sản phẩm cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện, đặc biệt về hoạt tính sinh học, độ an toàn và hiệu quả ứng dụng.

Hình ảnh tại xưởng sản xuất

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chia sẻ: “Với vỏ trứng gà, điều tôi muốn tìm hiểu là làm sao tận dụng được nguồn canxi trong một phụ phẩm quen thuộc. Với tinh dầu, tôi lại bắt đầu từ câu hỏi có thể chuyển hóa eugenol bằng cách nào. Tôi thích những câu hỏi cụ thể như vậy, vì chúng buộc mình đi từng bước, từ hiểu nguyên liệu đến xây dựng quy trình. Sau khi có văn bằng, điều tôi quan tâm là tiếp tục đánh giá kết quả và tìm hiểu quy trình có thể ứng dụng ở đâu”.

Theo bà Nguyệt, giá trị của nghiên cứu không chỉ nằm ở việc tạo ra giải pháp mới mà còn ở khả năng tiếp tục phát triển, ứng dụng vào thực tiễn. Bà kỳ vọng các công trình nghiên cứu có thể được hoàn thiện thành những giải pháp hữu ích, góp phần khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.