Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế cho bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

Cụ thể, theo Quyết định số 166155/QĐ-SHTT ngày 12/11/2026 của Cục Sở hữu trí tuệ, sáng chế “Quy trình chuyển hóa Eugenol trong các tinh dầu thành hoạt chất có hoạt tính sinh học sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp” được cấp Bằng độc quyền.

Chủ nhân Bằng độc quyền sáng chế cho bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trú tại phường Vạn Phúc, Hà Nội.

Được biết, công trình làm giàu eugenol từ tinh dầu cây Hương nhu trắng để tạo ra hợp chất có tác dụng hỗ trợ điều trị Ung thư của Công ty DDA Việt Nam, do bà Nguyễn Ánh Nguyệt làm Giám đốc, đóng góp thêm 1 giải pháp hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư cũng như những người khỏe mạnh, muốn hỗ trợ phòng chống ung thư.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trao đổi với các nhà khoa học tại sự kiện Impact Harvest Forum

Đơn đăng ký sáng chế mang số 1-2025-03278, được nộp ngày 14/5/2025.

Văn bằng có 9 điểm yêu cầu bảo hộ và 24 trang mô tả.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt cũng là người sáng chế và sản xuất canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà, được cấp bằng Độc quyền Sáng chế của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Bằng độc quyền sáng chế là sự công nhận của Nhà nước về quyền dành riêng cho chủ nhân sáng chế, để giúp loại trừ người khác khỏi việc tạo ra, sử dụng và bán sáng chế giống như những gì được quy định trong bản mô tả của bằng độc quyền sáng chế, với thời gian 20 năm kể từ ngày xin cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế.