Cặp anh em quen mặt phim giờ vàng: Người là thủ khoa, người từng học ngành IT

Thanh Sơn là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam, ghi dấu qua loạt phim như 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình và Mình yêu nhau, bình yên thôi.

Trong khi đó, em trai anh, Nam Việt, đang được khán giả chú ý khi đảm nhận vai Hùng trong phim truyền hình Căn nhà không mái che trên VTV3. Trước đó, anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Những nẻo đường gần xa, Không ngại cưới chỉ cần một lý do và Anh có phải đàn ông không?.

Thanh Sơn - Nam Việt là cặp anh em diễn viên quen mặt phim giờ vàng.

Thanh Sơn

Sinh năm 1991, Thanh Sơn từng đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh theo học ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình và tốt nghiệp năm 2011. Sau đó, nam diễn viên công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, đồng thời theo đuổi cả sân khấu và phim truyền hình.

Nam diễn viên bắt đầu được khán giả chú ý qua những bộ phim như Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán,Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên và Tình yêu và tham vọng. Qua từng dự án, anh có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật, từ những chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết đến các nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp.

Diễn viên Thanh Sơn.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Thanh Sơn là vai Đăng trong 11 tháng 5 ngày. Nhân vật có tính cách nhiều mâu thuẫn, trải qua những thay đổi trong tình yêu và cuộc sống, giúp nam diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Vai diễn này mang về cho Thanh Sơn giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2021. Năm 2022, anh tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards, nhờ vai diễn trong 11 tháng 5 ngày.

Sau đó, Thanh Sơn tiếp tục xuất hiện trong Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau, bình yên thôi và nhiều dự án khác. Anh cũng mở rộng hoạt động sang điện ảnh với các phim Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không và Án mạng karaoke.

Thanh Sơn ghi dấu với nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Từ một diễn viên được đào tạo bài bản, Thanh Sơn từng bước xây dựng vị trí trong nhóm gương mặt nam quen thuộc trên màn ảnh Việt. Thành tích thủ khoa đầu vào là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình học tập, nhưng sự nghiệp của anh còn được định hình bởi nhiều năm làm nghề, quá trình tích lũy kinh nghiệm và những vai diễn được khán giả ghi nhớ.

Bên cạnh công việc, đời tư của Thanh Sơn cũng từng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nam diễn viên từng vướng những đồn đoán tình cảm với các đồng nghiệp nữ, song không phải thông tin nào cũng được người trong cuộc xác nhận. Anh nhìn chung khá kín tiếng về chuyện riêng, tập trung vào các dự án nghệ thuật.

Nam Việt

Khác với anh trai, Nam Việt sinh năm 1999, từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cơ duyên đến với nghệ thuật khiến anh nhận ra niềm yêu thích dành cho sân khấu và điện ảnh.

Nam Việt sau đó theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh và hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Diễn viên Nam Việt.

Năm 2020, Thanh Sơn lần đầu đăng ảnh công khai em trai trên trang cá nhân. Nam diễn viên hài hước viết: “khoe ông em ruột chả giống tẹo nào”. Bài đăng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết người anh quen thuộc trên màn ảnh có em trai cũng sở hữu ngoại hình sáng và theo đuổi nghệ thuật.

Một năm sau, Nam Việt tham gia chương trình Đường tới Cầu vồng 2021, cuộc thi tìm kiếm diễn viên của VTV. Anh lọt vào Top 4 chung cuộc, qua đó được nhiều khán giả biết đến hơn với tư cách gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội trong nghề diễn.

Sau chương trình, Nam Việt tham gia một số bộ phim truyền hình như Anh có phải đàn ông không?, Không ngại cưới chỉ cần một lý do và Những nẻo đường gần xa. Trong đó, vai Dũng ở Những nẻo đường gần xa là một trong những vai diễn giúp anh được khán giả nhớ đến.

Gần đây, Nam Việt đảm nhận vai Hùng trong Căn nhà không mái che trên VTV3. Nhân vật là nam sinh xuất thân trong gia đình khá giả, tính cách ham chơi, ngỗ nghịch và thường xuyên gây ra những tình huống rắc rối.

Hùng có cảm tình với Thơ (Thu Hà Ceri), cô bạn học giỏi nhưng sớm phải lo toan vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những màn đối đáp giữa hai nhân vật tạo màu sắc hài hước cho bộ phim, đồng thời mở ra hành trình thay đổi của các nhân vật tuổi học trò.

Nam Việt hiện đang nhận nhiều chú ý nhờ vai Hùng trong “Căn nhà không mái che”.

Nam Việt và Thanh Sơn từng cùng tham gia vở kịch Quân khu Nam Đồng, tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Bình Ca. Vở diễn tái hiện cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên tại khu tập thể Nam Đồng ở Hà Nội trong những năm chiến tranh, quy tụ nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Việc cùng góp mặt trong một dự án sân khấu giúp hai anh em có thêm cơ hội đồng hành trong công việc. Với Nam Việt, đây cũng là dịp tích lũy kinh nghiệm bên cạnh những đồng nghiệp lâu năm, trong đó có anh trai.

Trên trang cá nhân, Nam Việt thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên Thanh Sơn trong những dịp đặc biệt. Dù cùng theo đuổi nghệ thuật, hai người khá kín tiếng về chuyện gia đình và không thường xuyên chia sẻ đời tư trên truyền thông.