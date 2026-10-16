Cấp 50 nghìn cây giống đương quy và phân bón cho nông dân phường Tân Phong

Quang cảnh lớp tập huấn tại Tổ hội nông dân nghề nghiệp bản Lao Tỷ Phùng.

Tham gia lớp tập huấn có 20 người là thành viên của 2 Tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất cây dược liệu thuộc dự án tại 2 bản Lao Tỷ Phùng và Nùng Nàng (phường Tân Phong). Theo đó, các học viên được cung cấp các kiến thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ như trồng, chăm sóc, bón phân, thu hoạch…; lợi ích khi tham gia các mô hình sản xuất theo hướng này. Đồng thời được hướng dẫn cách chọn giống, quy trình trồng, chăm sóc, bón phân, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cây đương quy.

Các học viên tham gia tập huấn.

Bên cạnh tập huấn, Ban Quản lý dự án đã cấp cho 2 Tổ hội nông dân 50 nghìn cây giống đương quy, 2 tấn phân hữu cơ sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Đơn vị cung cấp giống hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng cây đương quy để đạt hiệu quả.

Thông qua việc tập huấn, hỗ trợ cây giống, phân bón thực hiện mô hình của dự án, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của bà con theo hướng trồng cây có giá trị kinh tế cao, hàng hoá thị trường để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.