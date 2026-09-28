Cao Vị Nhân: Kiểm nghiệm định kỳ là yêu cầu bắt buộc trong kiểm soát chất lượng

Đối với doanh nghiệp, kiểm soát chất lượng cần được đặt trong toàn bộ quá trình từ nguyên liệu, sản xuất, kiểm tra đến lưu thông sản phẩm.

Không chỉ nhìn vào thành phẩm

Một sản phẩm đưa ra thị trường không chỉ được đánh giá qua hình thức bên ngoài mà liên quan đến nhiều yếu tố như nguồn nguyên liệu, điều kiện sản xuất, quy trình kiểm soát, phương pháp kiểm tra và việc tuân thủ yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Vì vậy, kiểm soát chất lượng hiệu quả cần bắt đầu từ việc nhận diện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và xây dựng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Trong thực tế sản xuất, nguyên liệu không ổn định, điều kiện bảo quản thay đổi hoặc quy trình thực hiện thiếu nhất quán đều có thể tạo ra sự khác biệt giữa các lô sản phẩm. Nếu doanh nghiệp chỉ kiểm tra ở công đoạn cuối, một số vấn đề có thể chỉ được phát hiện sau khi sản phẩm đã hoàn thành. Đây là lý do kiểm soát chất lượng ngày càng được tiếp cận theo hướng phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ phát hiện và xử lý sai lỗi.

Kiểm nghiệm – mắt xích quan trọng

Kiểm soát chất lượng không đồng nghĩa với việc chỉ đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm là một trong những công cụ để xác định một số chỉ tiêu tại thời điểm và trên mẫu được kiểm tra nhưng không thay thế cho việc kiểm soát toàn bộ quá trình.

Theo chuyên gia, một hệ thống kiểm soát chất lượng cần được xây dựng phù hợp với sản phẩm, trong đó có thể bao gồm kiểm soát nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất, vệ sinh, bảo quản, hồ sơ sản xuất, kiểm tra các công đoạn và kiểm nghiệm theo kế hoạch.

Đặc biệt, kiểm nghiệm định kỳ có thể giúp doanh nghiệp có thêm dữ liệu để theo dõi chất lượng, phát hiện những biến động bất thường và xem xét lại các công đoạn có liên quan khi kết quả không phù hợp. Từ góc độ quản lý, dữ liệu kiểm nghiệm sẽ là cơ sở quan trọng khi sử dụng cùng với các thông tin khác trong quá trình sản xuất.

Thay vì chỉ trả lời câu hỏi "sản phẩm có đạt hay không", doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu để tìm hiểu nguyên nhân, nhận diện điểm kiểm soát quan trọng và cải tiến quy trình.

Từ kiểm tra đến phòng ngừa

Nắm bắt xu thế đó, Cao Vị Nhân đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng. Không chỉ tập trung vào quy trình sản xuất, doanh nghiệp còn chủ động thực hiện các bước đánh giá chất lượng nhằm theo dõi sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Định kỳ, doanh nghiệp chủ động gửi mẫu sản phẩm đi kiểm nghiệm với mong muốn đảm bảo chất lượng trước khi lưu thông. Gần đây nhất, vào tháng 7/2026, sản phẩm Cao Vị Nhân đã được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng và độc tố vi nấm nằm trong giới hạn theo kết quả của phép thử. Một số chỉ tiêu được kiểm tra gồm B. cereus, Clostridium, Coliforms, E. coli; chì, cadimi, asen, thủy ngân và Aflatoxin B1, Aflatoxin tổng số.

Cần nói thêm, một trong những thay đổi đáng chú ý trong quản lý chất lượng hiện nay là chuyển từ tư duy "kiểm tra để phát hiện lỗi" sang "kiểm soát để hạn chế khả năng xảy ra lỗi". Theo đó, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mà cần xác định những công đoạn có khả năng tác động đến chất lượng, đồng thời thiết lập biện pháp kiểm soát và sử dụng dữ liệu để theo dõi sự biến động theo thời gian.

Chất lượng sản phẩm không quyết định bởi một lần kiểm nghiệm mà bởi khả năng duy trì hệ thống kiểm soát phù hợp và cơ chế cải tiến khi phát hiện rủi ro. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là cơ sở để xây dựng niềm tin lâu dài dựa trên những dữ liệu có thể kiểm chứng, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố chung về chất lượng sản phẩm.

Thu Hà