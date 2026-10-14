Cáo trạng xác định Shark Thủy tạo doanh thu khống 2.327 tỷ đồng qua mua bán thẻ điện thoại

Như Báo SGGP đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, trong đó có Shark Thủy - người được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Thương vụ bạc tỷ” - bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Theo bản cáo trạng, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp của Shark Thủy bị thua lỗ, cần tiền để trả nợ và để duy trì hoạt động nên từ năm 2016, để tạo hình ảnh Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo cấp dưới tạo doanh thu khống cho doanh nghiệp này.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Qua tìm hiểu, Shark Thủy biết Công ty Nhất Trần (tại TPHCM) là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu lớn (khoảng 2.000 tỷ đồng/năm), trong khi nhu cầu tăng doanh thu của Shark Thủy khoảng vài trăm tỷ đồng/năm, nên Thủy và cấp dưới đã trao đổi, thống nhất với Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về việc tạo doanh thu khống cho Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thông qua việc mua bán thẻ điện thoại khống với Công ty Nhất Trần.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Ngọc Thủy phải trả Tống Thị Kim Liên tiền phí dịch vụ bao gồm: chi phí “đối soát” bằng 2% doanh thu khống/năm; trả lại phần lợi nhuận chênh lệch khi tham gia mua, bán thẻ điện thoại; chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế khống.

Việc thanh toán các chi phí trên bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân do Tống Thị Kim Liên chỉ định. Sau đó, Tống Thị Kim Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần để chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống với Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Cáo trạng nêu, căn cứ dữ liệu kế toán, hồ sơ, tài liệu, sao kê tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty Nhất Trần, thể hiện: từ ngày 14-12-2016 đến ngày 15-9-2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 doanh nghiệp, tổng giá trị hàng hóa bán ra là hơn 2.327 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 12 hợp đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup làm trung gian tham gia đặt hàng, ký hợp đồng mua, bán, chuyển khoản thanh toán, xuất hóa đơn với các công ty theo chỉ định của Tống Thị Kim Liên và không tham gia vào việc giao, nhận thẻ điện thoại, không phải bỏ vốn kinh doanh.

Cơ quan điều tra làm rõ, trên thực tế, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup không kinh doanh thẻ điện thoại, chỉ đóng vai trò là đơn vị trung gian, ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật. Để có dòng tiền chạy qua tài khoản Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Tống Thị Kim Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển trước tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, sau đó doanh nghiệp của Shark Thủy chuyển cho đơn vị bán hàng.

Cáo trạng xác định, từ 2016 đến 2021, doanh thu mua, bán thẻ điện thoại của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup là hơn 2.327 tỷ đồng,chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm. Theo thỏa thuận, Nguyễn Ngọc Thủy phải trả cho Tống Thị Kim Liên 2% tổng doanh thu khống (tương ứng với số tiền hơn 46 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 2-2017 đến tháng 2-2020, Nguyễn Ngọc Thủy mới chuyển cho Tống Thị Kim Liên gần 32 tỷ đồng bằng hình thức đưa tiền mặt và chuyển khoản.

Trong vụ án này, Shark Thủy bị xác định là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Tính tới nay, Shark Thủy đã nộp được hơn 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng đang kê biên hơn 14,4 triệu cổ phần, cổ phiếu liên quan tới các bị can trong vụ án, trong đó chủ yếu là của Shark Thủy. Tới khi bản cáo trạng lần 2 được ban hành, đã có 341 người nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng.