Cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Tháo 'nút thắt' bãi đổ thải để đảm bảo tiến độ

Hàng triệu khối đất chờ bãi đổ thải

Những ngày đầu tháng 10, tranh thủ thời tiết nắng ráo, cán bộ, kỹ sư Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đẩy nhanh đào bóc phong hóa trên 20km tuyến chính thuộc gói thầu XL02, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Do chưa có bãi đổ thải, trong quá trình bóc phong hóa nền đường, đơn vị thi công phải tập kết đất dư thừa tạm thời hai bên tuyến.

Kỹ sư Trần Trung Tuấn, Chỉ huy thi công của nhà thầu Sơn Hải, cho biết đơn vị đã huy động 50 phương tiện, thiết bị cùng gần 100 kỹ sư, công nhân để triển khai các hạng mục đầu tiên.

Trong quá trình đào bóc hữu cơ, lượng bùn đất dư thừa phát sinh lớn nhưng do chưa có bãi đổ thải nên phải tạm thời tập kết hai bên hành lang tuyến. Theo tính toán, riêng gói thầu XL02 phát sinh tới hàng triệu m³ đất đá cần đổ thải, nên giải pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Dự kiến sẽ có hơn 18 triệu khối vật liệu các loại dư thừa trong quá trình thi công cao tốc cần đưa về các bãi tập kết (bãi đổ thải) để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đúng quy định pháp luật (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, các bãi đổ thải tại xã Kim Liên (Km2+850), sức chứa 2,88 triệu m³; Nam Đàn (Km19+480), 384.000 m³; Xuân Lâm (Km27+400), 320.000 m³; xã Hoa Quân (3 vị trí), hơn 500.000 m³ và xã Kim Bảng (11 vị trí), hơn 10 triệu m³ vẫn chưa được địa phương chốt thời gian bàn giao.

Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết địa phương đã quy hoạch các vị trí đổ thải nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do đang chờ tỉnh phê duyệt.

“Các vị trí được lựa chọn nằm ở thung sâu, xa khu dân cư. Tuy nhiên, để đưa vào hoạt động vẫn phải hoàn tất các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng”, ông Hòa cho biết.

Lãnh đạo xã Kim Bảng thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác GPMB và khảo sát các vị trí dự kiến làm bãi chứa (Ảnh: UBND xã Kim Bảng).

Tại xã Kim Bảng, địa phương được quy hoạch 11 bãi đổ thải, chính quyền đang triển khai song song công tác giải phóng mặt bằng các điểm còn vướng trên tuyến chính và khoanh vùng các bãi chứa.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng, cho biết theo sơ đồ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, xã được bố trí 11 bãi đổ thải dọc tuyến. Sau khi tiếp nhận, địa phương đã khảo sát, lựa chọn vị trí tại các thôn Thủy Sơn, Thủy Chung và khu vực rừng phòng hộ.

“Hội đồng giải phóng mặt bằng xã đang triển khai song song hai nhiệm vụ. Một mặt, tập trung giải phóng các vị trí còn vướng để thông tuyến trước ngày 20/10; mặt khác, phối hợp với Ban Quản lý dự án rà soát, hiệu chỉnh diện tích các bãi đổ thải phù hợp, làm cơ sở thực hiện thủ tục thu hồi đất”, ông Tuấn cho biết.

Linh hoạt các biện pháp

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, cao tốc Vinh - Thanh Thủy cần 24 bãi đổ chất thải rắn xây dựng dọc tuyến, tổng diện tích 303,16ha, sức chứa 18.661.880m³. Các bãi được bố trí tại Hưng Nguyên (2), Kim Liên (1), Đại Huệ (2), Nam Đàn (1), Xuân Lâm (4), Hoa Quân (3) và Kim Bảng (11).

Dự kiến trong tháng 10 này, các địa phương sẽ thực hiện thu hồi đất, GPMB để bàn giao các bãi đổ thải phục vụ dự án.

Về tiến độ triển khai các bãi đổ thải, ông Phan Công Kiên, Trưởng phòng Dự án 4, Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An, cho biết cả 24 bãi đang được thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo ông Kiên, việc chưa có bãi đổ thải ở thời điểm này chưa ảnh hưởng đáng kể đến thi công, bởi các gói thầu mới triển khai, chủ yếu đang làm mặt bằng, tập kết thiết bị, dựng nhà điều hành và khu vực ăn ở cho công nhân. Ban QLDA cùng chính quyền địa phương sẽ tập trung xử lý ngay nếu phát sinh vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

Riêng gói XL01, khởi công ngày 19/5, các nhà thầu đã chủ động đề xuất và được tỉnh phê duyệt phương án tận thu khoáng sản. Theo Ban QLDA, giải pháp này vừa giảm áp lực về bãi đổ thải, vừa tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Là đơn vị đầu tiên thực hiện tận thu khoáng sản từ thi công cao tốc, ông Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Công ty CP Xây lắp thương mại Delta, cho biết trong quá trình khoan cọc nhồi, đào hố móng mố, trụ cầu Đại Huệ (Km0+423 - Km1+55, xã Hưng Nguyên) thuộc gói XL01, đơn vị dự kiến phát sinh lượng lớn đất sét.

Nhận thấy đây là nguồn nguyên liệu được các nhà máy gạch có nhu cầu, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất và được UBND tỉnh cấp phép thu hồi khoảng 15.900m³ đất, gồm 11.100m³ từ khoan cọc nhồi và 4.800m³ từ đào hố móng.

Nhờ phương án này, sau 5 tháng thi công, nhà thầu không phải lo đầu ra cho đất thải. Đất đào đến đâu được các nhà máy gạch vận chuyển đi đến đó.

“Giai đoạn này, nếu nhà thầu nào có nhu cầu, Ban sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục để đề xuất phương án tận thu khoáng sản”, ông Kiên cho hay.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ có tổng giá trị dự toán là 24.000 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài hơn 60 km, được thiết kế quy mô 4 đến 6 làn xe hoàn chỉnh. Điểm đầu tuyến tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Điểm cuối tuyến tại Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Dự án được khởi công vào ngày 18/5/2026, gồm 6 gói xây lắp, 9 dự án thành phần giải phóng mặt bằng.