Cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Siết chặt đường găng tiến độ, kiểm soát nghiêm năng lực nhà thầu

Nhà thầu thi công cọc nhồi cầu Đại Huệ ở khu vực đầu tuyến. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài hơn 60 km. Đến thời điểm này, dự án thành phần 1 đang tập trung triển khai 03 gói thầu xây lắp gồm XL01, XL02 và XL03 với tổng chiều dài gần 50 km. Lũy kế giải ngân xây lắp của dự án thành phần 1 hiện đạt 69,7% kế hoạch vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tính toán đường găng hạng mục cầu Đại Huệ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại gói thầu XL01 (đoạn Km0 - Km6+300) do liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Delta thi công, các đơn vị đang triển khai 15 mũi thi công hiện trường, bao gồm 7 mũi đường, 6 mũi cầu và 2 mũi hầm. Trong đó, hạng mục cầu Đại Huệ đã thi công được 111 trên tổng số 533 cọc khoan nhồi; hạng mục hầm Đại Huệ đã chính thức khoan mở cửa hầm phía Tây vào ngày 24/9 và đang lắp dựng vì thép hầm trần.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên một số hạng mục thuộc gói thầu XL01 vẫn còn chậm so với yêu cầu. Trên cơ sở rà soát biểu tiến độ, làm rõ các phân đoạn đường găng và phương án bù tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng lại đường găng, tập trung dồn lực cho từng hạng mục để hoàn thành gói thầu vào quý I/2028. Trong đó, xác định đường găng của cầu Đại Huệ là công tác đúc dầm và vật liệu đúc dầm, yêu cầu phải hoàn thành cầu trong tháng 1/2028; đối với hầm Đại Huệ, phải hoàn thành bê tông vỏ hầm trong tháng 12/2027.

Tiến độ thi công hoàn thành bê tông vỏ hầm Đại Huệ sẽ được điều chỉnh lên tháng 12/2027. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với gói thầu XL02 (Km6+300 - Km31+125), khối lượng hạng mục rất lớn bao gồm 16 cầu trên tuyến, hơn 4,2 triệu m³ đất đào và trên 5 triệu m³ đất đắp. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đạt 87,57%. Trên hiện trường, liên danh các nhà thầu do Tập đoàn Sơn Hải đứng đầu đang tập trung máy móc triển khai nhiều mũi thi công.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ gói thầu XL02. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo tiến độ được giao, gói XL02 phải hoàn thành trong quý II/2028. Tuy nhiên, để dự phòng xử lý các vấn đề phát sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và liên danh nhà thầu tập trung xây dựng đường găng để cơ bản hoàn thành ngay trong quý I/2028. Trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm các phân đoạn nền đất yếu; trong tháng 10/2026, tất cả các hạng mục cầu phải đồng loạt khoan cọc nhồi; phần nền đường phải thông một vệt trên tuyến vào cuối tháng 11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thông một vệt xe gói thầu XL01 vào giữa tháng 11 và gói thầu XL02 vào cuối tháng 11/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với gói thầu XL03 (Km31+125 - Km50+170), liên danh các nhà thầu do Tập đoàn CIENCO4, Công ty Tân Nam và Công ty 492 dẫn đầu đã hoàn thành xây dựng lán trại, phòng thí nghiệm hiện trường và đang tập kết máy móc. Khó khăn lớn nhất của gói XL03 là mặt bằng mới chỉ đạt 53,57%, còn lại gần 9 km đang vướng đất rừng và đất ở xã Kim Bảng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị đến ngày 15/10, các nhà thầu phải đồng loạt triển khai khoan các hạng mục cầu. Ban Quản lý dự án giao thông phải chủ động làm việc để mượn mặt bằng thi công khoan nhồi tại những vị trí chưa giải phóng xong mặt bằng.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm chứng năng lực thực tế của các nhà thầu đang đảm nhận cùng lúc nhiều gói thầu; những đơn vị không đảm bảo nhân lực, thiết bị theo cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Xây dựng kiểm chứng năng lực thực tế của các nhà thầu đang đảm nhận cùng lúc nhiều gói thầu. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với các gói thầu còn lại, gói XL04 và XL05 hiện đã lựa chọn xong nhà thầu, các đơn vị đang chuẩn bị vật tư, thiết bị để triển khai thi công ngay trong tháng 10/2026 và quyết tâm hoàn thành vào tháng 10/2028. Riêng gói thiết bị XL06 dự kiến hoàn thành công tác phê duyệt và lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2026.

Các đoạn giáp ranh giữa nền đường đất đắp và hạng mục cầu, cống được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý trong giải pháp thi công để đảm bảo êm thuận khi đưa vào khai thác. Ảnh: Nguyễn Toàn

Lưu ý chung các gói thầu xây lắp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát đặc biệt quan tâm đến an toàn thi công; tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; có giải pháp đấu nối hiệu quả tại các vị trí đắp đất giáp ranh cầu, cống nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận khi đưa vào khai thác.

Khu tái định cư Hồng Tân, xã Nam Đàn mới đạt khối lượng trên 40%. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã Hoa Quân hoàn thành 3 khu tái định cư trước ngày 20/10 và bàn giao đất cho người dân trong tháng 10/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Về công tác xây dựng hạ tầng tái định cư, qua kiểm tra nắm bắt tại xã Nam Đàn và Hoa Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tăng cường ca kíp, giải quyết nhanh các vướng mắc kỹ thuật, dứt điểm hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật ngay trong tháng 10/2026 để giao đất cho người dân.

Riêng đối với 19 hộ dân tại xã Nam Đàn chưa đồng thuận về phương án bồi thường đất ở khi đã áp dụng đầy đủ chính sách và đối thoại nhiều lần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất dứt điểm từ ngày 14/10/2026, quyết tâm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án./.