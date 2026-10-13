Cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Lập quỹ thời gian dự phòng để Dự án về đích đúng kế hoạch

Công trường đầu tuyến Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Toàn

Những mũi thi công nhộn nhịp trên đại công trường

Dự án thành phần 1 xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km, bao gồm 6 gói thầu (trong đó có 5 gói thầu xây lắp tuyến đường và Gói thầu XL 06 thi công lắp đặt ITS, ETC, kiểm soát tải trọng xe, khu điều hành hầm, chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp, thiết bị). Tính đến thời điểm hiện tại, mũi nhọn thi công đang tập trung chủ yếu tại Gói thầu XL 01 và XL 02.

Công trường phía Tây hầm Đại Huệ do Tập đoàn Đèo Cả thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại gói thầu XL 01, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và và Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đang triển khai 21 mũi thi công, cụ thể: 11 mũi thi công đường; 02 mũi thi công hầm; 08 mũi thi công cầu. Trong đó hai hạng mục đường găng là hầm Đại Huệ và cầu Đại Huệ.

Phun bê tông gia cố cửa hầm Đại Huệ nhánh trái, phía Tây. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với hầm Đại Huệ, phía Tây hầm đã chính thức mở cửa nhánh trái vào ngày 24/9. Hiện tại, công tác phun bê tông gia cố cửa hầm đang được triển khai. Ông Bùi Tiến Dũng - Chỉ huy trưởng hạng mục hầm Đại Huệ (Tập đoàn Đèo Cả) cho biết: "Sau khi gia cố cửa hầm, dự kiến đến 15/10 chúng tôi sẽ hạ nền để thi công vào hầm chính. Đối với nhánh phải phía Tây, chúng tôi cũng đang đào mái cơ nhưng có khó khăn là vướng đá cứng phải khoan nổ mìn nên tiến độ thi công chậm hơn, dự kiến cuối tháng 10 chúng tôi sẽ đi vào mở cửa hầm. Đối với phía Đông do mặt bằng bàn giao chậm hơn nên hiện tại đang làm sân hầm và phấn đấu cuối tháng sẽ mở cửa hầm để thi công đồng loạt các mũi. Mục tiêu đến hết tháng 12/2027, cả 2 nhánh hầm với tổng chiều dài gần 1.000 m phải hoàn thành xong toàn bộ phần bê tông vỏ hầm. Hiện tại, lực lượng thi công đang được chia làm 2 ca, mỗi ca 20 người. Riêng phần mái cơ chỉ làm ban ngày vì ban đêm nguy hiểm không an toàn cho công nhân thi công".

Công trường cầu Đại Huệ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cùng với hạng mục hầm, cầu Đại Huệ với chiều dài hơn 1,4 km cũng được chỉ đạo hoàn thành 533 mũi khoan nhồi trước 30/4/2027, hoàn thành tổng thể hạng mục cầu trong tháng 12/2027. Hiện tại, Liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta đang tập trung 6 mũi thi công. Trong đó Delta thi công từ mố M1 đến trụ T15, Đèo Cả thi công từ trụ T16 đến mố M2. Sản lượng tổng thể khối lượng khoan nhồi đạt hơn 20%.

Công nhân Tập đoàn Đèo Cả tiến hành thổi rửa hố khoan cọc nhồi cầu Đại Huệ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Vận chuyển vật liệu phục vụ các cọc khoan nhồi cầu Đại Huệ, của Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chỉ huy trưởng mũi khoan cọc nhồi cầu Đại Huệ (Tập đoàn Đèo Cả) cho biết, đơn vị đang huy động 50 công nhân phục vụ 3 mũi khoan cọc nhồi liên tục để bù lại những ngày thời tiết mưa không thi công được. Sắp tới sẽ huy động thêm một giàn khoan nữa để đảm bảo tiến độ thi công đến 30/4/2027 hoàn thành phần cọc nhồi theo đường găng tiến độ đã được điều chỉnh.

Công trường Cầu Thanh Chương bắc qua Sông Lam. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nằm trên tuyến gần 25 km của Gói thầu XL 02, cầu Thanh Chương bắc qua Sông Lam là hạng mục có quy mô lớn nhất và được xác định là "đường găng" tiến độ của toàn gói. Cầu có chiều dài hơn 1,2 km, bề rộng 32,25 m với quy mô thiết kế 6 làn xe.

Với hạng mục này, nhà thầu Công ty CP Xây lắp 368 phải triển khai 410 cọc khoan nhồi, đúc 364 phiến dầm SuperT, 2 khung T đúc hẫng cân bằng cùng 30 thân, mố trụ. Sau thời gian dài chuẩn bị, ngày 8/10 vừa qua, mũi khoan cọc nhồi đầu tiên đã chính thức được triển khai trên thực địa.

Mũi khoan cọc nhồi đầu tiên của hạng mục cầu Thanh Chương, được triển khai vào ngày 8/10/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Trần Phúc Tiến - Trưởng Ban điều hành hạng mục Cầu Thanh Chương (Công ty CP Xây lắp 368) chia sẻ về quyết tâm của đơn vị: "Trong điều kiện thi công cầu Thanh Chương dài hơn 1,2 km qua sông Lam với địa bàn phức tạp, giao cắt Quốc lộ 46 và trải qua 2 mùa mưa bão, nhà thầu đã tập kết 2 dây chuyền khoan, 4 cẩu phục vụ, 6 cẩu tự hành, 6 xe bồn bê tông, cùng trạm trộn và phòng thí nghiệm sẵn sàng. Chúng tôi tập trung đánh 2 dây chuyền khoan từ mố M1 đến trụ T10 và tập kết thêm hệ thống xà lan, phao nổi để triển khai các mũi thi công dưới nước. Đến 30/4/2027 sẽ hoàn thiện xong phần cọc khoan nhồi cả trên cạn, dưới nước và đến 30/4/2028 sẽ hoàn thành cầu Thanh Chương”.

Nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải phải thông một vệt nền đường để phục vụ công tác điều phối thi công trước 20/11/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bên cạnh cầu Thanh Chương, gói thầu XL 02 còn thi công nút giao quan trọng với Quốc lộ 46 và Quốc lộ 15. Riêng phần đường chủ yếu do Tập đoàn Sơn Hải đảm nhiệm. Theo chỉ đạo đến 20/11/2026, khối lượng đất đắp phải đảm bảo thông tuyến một vệt để phục vụ công tác điều phối thi công.

Rút ngắn tiến độ, chủ động bù thời gian bất lợi

Theo kế hoạch ban đầu, gói thầu XL 01 sẽ hoàn thành trong quý I/2028 và gói thầu XL 02 hoàn thành trong quý II/2028. Tuy nhiên, do khối lượng công việc còn lại rất lớn, cùng với diễn biến thời tiết bất lợi, mưa nhiều trong những tháng qua đã khiến tiến độ tổng thể của cả hai gói thầu XL 01 và XL 02 đều đang bị chậm so với kỳ vọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nắm bắt tiến độ gói thầu XL02 vào ngày 2/10/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trước tình hình đó, trong đợt kiểm tra hiện trường vào đầu tháng 10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm lập lại tiến độ theo hướng đẩy nhanh các mốc thời gian hoàn thành, tạo quỹ thời gian dự phòng bù đắp tình huống bất lợi, đảm bảo công trình về đích theo kế hoạch. Theo đó gói thầu XL 01 lập lại biểu tiến độ để tập trung thi công hoàn thành trước 30/1/2028 và gói thầu XL02 hoàn thành trước 30/4/2028.

Nút giao đường Hồ Chí Minh thuộc gói thầu XL03. Ảnh: Tư vấn thiết kế cung cấp

Đối với Liên danh thực hiện gói thầu XL 03 đoạn Km 31+125 - Km 50+170 do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đứng đầu, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các điều kiện hiện trường; quyết liệt đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị; hoàn thành việc xây dựng lán trại, bãi đúc và hệ thống ván khuôn. Yêu cầu hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện triển khai thi công đại trà đồng loạt tất cả các mũi, các hạng mục trên toàn công trường trước ngày 15/10/2026.

Một cung đoạn cao tốc Vinh - Thanh Thủy thuộc gói thầu XL 04. Ảnh: Tư vấn thiết kế

Đối với gói 04 và 05, các nhà thầu đang tập kết vật tư, thiết bị và bắt buộc phải triển khai thi công đồng loạt trước ngày 20/10/2026. Tất cả phải nỗ lực vượt bậc để bù đắp khối lượng bị chậm, đảm bảo toàn tuyến hoàn thành đúng hẹn vào năm 2028.

Ngày 14/10, UBND xã Nam Đàn sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất bàn giao cho nhà thầu thi công

Gói thầu XL 02 hiện bàn giao mặt bằng được 21,740 km/24,825 km, đạt 87,57%. Trong đó đoạn qua địa bàn xã Nam Đàn liên quan đất vườn, đất ở của 19 hộ dân.

Ngày 22 và 23/9/2026, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn đã ban hành quyết định thu hồi đất. Ngày 02 và 03/10/2026 ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ.

Ngày 04/10/2026, UBND xã và Chủ tịch UBND xã Nam Đàn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cưỡng chế, Ban Cưỡng chế và các tổ giúp việc.

Từ tháng 6/2026 đến nay cấp ủy, chính quyền xã Nam Đàn đã tổ chức 7 cuộc đối thoại để làm rõ các cơ chế chính sách đền bù hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng đến thời điểm này còn 19 hộ chưa ký phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Trong đó 2 cuộc gần nhất vào ngày 25/9 và 7/10/2026 cơ bản các hộ không tham gia, thiếu hợp tác.

Hiện, hồ sơ, thủ tục, điều kiện thực hiện cưỡng chế đã được UBND xã Nam Đàn chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự quá trình cưỡng chế thực hiện thu hồi đất phục vụ thi công dự án đã được triển khai. Lực lượng làm nhiệm vụ được điều động tối đa để bảo vệ thi công và xử lý các tình huống.

Ngày 14/10 sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ đầu tiên tại xóm Hồng Thái. Các hộ còn lại thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào các ngày 21, 22, 23/10/2026.