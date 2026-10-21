Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quy định tốc độ tối đa 90km/h. Ảnh: PV

Theo phương án, tốc độ tối đa trên các đoạn thông thường là 90km/h đối với ô tô con, xe tải có khối lượng toàn bộ không quá 3.500kg và xe khách dưới 29 chỗ.

Xe khách giường nằm và các loại xe khác được chạy tối đa 80km/h. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tốc độ theo hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến.

Tại 5 nút giao liên thông, tốc độ tối đa trên các đường nhánh được quy định từ 50 đến 60km/h. Các đoạn chuyển tiếp để phương tiện rời tuyến chính phải được bố trí biển báo tốc độ phù hợp với điều kiện khai thác đường nhánh.

Về khoảng cách an toàn, phương tiện chạy trên 80km/h đến 100km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 70m; chạy trên 60km/h đến 80km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m; ở tốc độ 60km/h, khoảng cách tối thiểu là 35m.