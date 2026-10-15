Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km với kinh phí đầu tư 3.753 tỷ đồng

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 2/2021. Tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bổ sung thêm 500 tỷ đồng (nâng tổng mức đầu thành hơn 3,7 nghìn tỷ đồng) cho dự án này để hoàn thành giai đoạn 2 với 4 làn xe ngay trong năm 2023.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được đưa vào khai thác cuối năm 2023, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.

Cùng với đó đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao và rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.

Hiện tuyến đường đang được khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế và trên tuyến không có trạm dừng nghỉ với quãng đường dài hơn 40km.

Phương tiện được di chuyển với tốc độ tối đa 90km/h trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Lối vào tuyến cao tốc được lắp biển báo cấm nhiều loại phương tiện.

Vị trí cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ giao với cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được gấp rút thi công.

Mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Nhà đầu tư được lựa chọn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập sẽ chịu mọi chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án PPP; chi phí lập hồ sơ được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Các chi phí hợp pháp lập hồ sơ đề xuất dự án được tính trong tổng mức đầu tư dự án PPP theo đúng quy định pháp luật.

Trước ngày 30/12/2026, nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất dự án. Trường hợp quá thời hạn, nhà đầu tư đề xuất không trình nộp hồ sơ bảo đảm theo quy định, được hiểu nhà đầu tư đề xuất không còn quan tâm nghiên cứu dự án.

Dự án sẽ triển khai mở rộng tuyến cao tốc hiện hữu từ quy mô 4 làn xe hạn chế (bề rộng nền đường 17 m lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75 m.

Nếu được chấp thuận, dự án sẽ được hoàn thiện các thủ tục liên quan, triển khai thi công từ quý I/2028 đến quý II/2030, đưa vào khai thác từ quý III/2030.