Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mỹ Thuận tạm dừng 1 làn xe vào ban đêm

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7, Khu Quản lý đường bộ IV, liên danh tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công đã thống nhất phương án phối hợp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt dầm Super-T tại gói thầu XL03 (địa phận tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể, phạm vi thi công thuộc đoạn Km35+625–Km38+900, dầm được lắp đặt tại 9 nhịp, từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến. Trong thời gian thi công, nhà thầu sử dụng làn số 1 để tập kết xe cẩu, xe chở dầm và phục vụ công tác cẩu lắp.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nhà thầu sẽ bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực. Công việc sẽ hoàn tất và làn xe được trả lại trước 6h hằng ngày.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động điều chỉnh tốc độ khi lưu thông qua công trường.

Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2028.

Dự kiến từ ngày 10 đến 30/11, làn số 1, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, sẽ tạm dừng lưu thông trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng.

Dự án có chiều dài 96,13km, trong đó, đoạn TP Hồ Chí Minh - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Hiện nay, trên công trường, các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự, tổ chức 69 mũi thi công, sản lượng thực hiện đạt hơn 2.800 tỷ đồng.