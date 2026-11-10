Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tạm dừng lưu thông một làn xe

Ngày 10/11, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận cho biết, từ ngày 10 đến 30/11/2026, làn số 1 hướng từ TP HCM đi Tây Ninh sẽ tạm dừng lưu thông trong khung giờ từ 22h00 đến 6h00 sáng hôm sau.

Theo đơn vị quản lý, việc tạm đóng làn xe nhằm phục vụ vận chuyển và lắp đặt dầm Super-T tại gói thầu XL03 (địa phận tỉnh Tây Ninh), thuộc dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm dừng lưu thông một làn xe trong khung giờ 22h00 - 6h00 từ ngày 10 - 30/11.

Cụ thể, khu vực thi công kéo dài từ Km35+625 đến Km38+900, triển khai lắp dầm tại 9 nhịp (từ trụ T60 đến T69) bên trái tuyến. Nhà thầu sẽ trưng dụng làn số 1 làm nơi tập kết xe cẩu, xe chở dầm và cẩu lắp. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, toàn bộ công việc sẽ kết thúc và mặt đường được trả lại trước 6h00 hằng ngày.

Tại công trường, đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng cùng lực lượng điều tiết. Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn và chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 12/2028.

Toàn tuyến dài 96,13km; trong đó đoạn TP HCM - Trung Lương quy mô 8 làn xe (vận tốc thiết kế 120 km/h), đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 quy mô 6 làn xe (vận tốc thiết kế 100 km/h).

Hiện các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị cùng 1.400 nhân sự, triển khai 69 mũi thi công đồng loạt. Tổng sản lượng thực hiện đến nay đã đạt hơn 2.800 tỷ đồng.