Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận điều chỉnh lưu thông ban đêm để phục vụ thi công

Nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị thi công dự kiến điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại một số vị trí trên tuyến trong thời gian từ ngày 10 đến 30/11.

Một làn xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, sẽ tạm ngừng khai thác trong khung giờ ban đêm.

Cụ thể, làn đường số 1 theo chiều từ TP.HCM đi Tây Ninh sẽ tạm thời không phục vụ phương tiện lưu thông từ 22h đến 6h sáng hôm sau. Việc hạn chế phương tiện chỉ áp dụng tại khu vực triển khai thi công, các làn đường còn lại tiếp tục phục vụ giao thông theo phương án điều tiết.

Theo phương án thi công, khu vực chịu ảnh hưởng nằm trên đoạn tuyến từ Km 35+625 đến Km 38+900, thuộc phạm vi gói thầu XL03. Tại đây, nhà thầu tổ chức vận chuyển và lắp đặt hệ thống dầm Super-T ở 9 nhịp cầu, kéo dài từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến.

Đây là hạng mục cần sử dụng các phương tiện, thiết bị có tải trọng lớn như xe vận chuyển dầm và cần cẩu chuyên dụng. Do đó, việc bố trí một phần mặt đường làm khu vực tập kết, vận hành thiết bị được thực hiện nhằm tạo không gian thi công và bảo đảm an toàn trong quá trình nâng, hạ các cấu kiện.

Để hạn chế tác động đến hoạt động vận tải trên tuyến cao tốc, thời gian triển khai được bố trí chủ yếu vào ban đêm. Sau mỗi ca thi công, nhà thầu có trách nhiệm thu dọn phương tiện, thiết bị và hoàn trả làn đường trước 6h sáng, bảo đảm điều kiện lưu thông bình thường vào ban ngày.

Song song với hoạt động xây lắp, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai tại khu vực công trường. Hệ thống biển cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu và thiết bị chiếu sáng sẽ được bố trí để giúp người điều khiển phương tiện nhận diện khu vực thi công từ xa.

Ngoài ra, nhân sự điều tiết giao thông được bố trí tại những vị trí cần thiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua đoạn tuyến đang triển khai công việc. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ phù hợp và tuân thủ các chỉ dẫn nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra va chạm.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13km, với tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải trên trục giao thông kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy mô đầu tư, đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, đáp ứng vận tốc thiết kế 120km/h. Trong khi đó, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Trên công trường, các đơn vị thi công đã huy động khoảng 1.400 kỹ sư, công nhân cùng 450 máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt 69 mũi thi công. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện được ghi nhận đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028. Việc triển khai các hạng mục xây dựng trong điều kiện tuyến cao tốc vẫn đang khai thác đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn thi công, đồng thời duy trì hoạt động giao thông thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.