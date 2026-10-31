Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua Đồng Nai đang thảm nhựa, tăng tốc về đích

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua TP Đồng Nai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng loạt máy móc, thiết bị cùng nhân lực được huy động, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Đến nay một số đoạn tuyến đã bắt đầu được thảm bê tông nhựa, trong khi các vị trí khác tiếp tục được đẩy nhanh thi công nền đường và hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Ghi nhận tại đoạn tuyến qua phường Chơn Thành (TP Đồng Nai), nhiều dây chuyền thảm bê tông nhựa đang hoạt động liên tục. Máy rải nhựa, lu rung, lu bánh thép cùng các thiết bị chuyên dụng nối tiếp nhau triển khai, từng bước hình thành lớp mặt đường cao tốc.

Theo đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, đơn vị đã huy động gần 90 đầu máy móc, thiết bị chuyên dụng cùng hơn 100 công nhân làm việc liên tục theo phương án 3 ca, 4 kíp. Các tổ, đội được bố trí linh hoạt trên công trường, tập trung thi công tuyến chính, nhất là các hạng mục nền đường, mặt đường và thảm bê tông nhựa.

Thời điểm này khi lượng mưa giảm, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho thi công mặt đường, nhà thầu đang tranh thủ tối đa thời gian để tăng sản lượng. Đơn vị cam kết tiếp tục bổ sung nhân lực, phương tiện, thiết bị, đồng thời tổ chức thêm các mũi thi công trong hai tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành phần việc theo kế hoạch trước ngày 31/12.

Dù một số đoạn đã bước vào giai đoạn thảm nhựa, trên công trường vẫn còn nhiều vị trí đang trong quá trình hoàn thiện. Máy móc tiếp tục hoạt động, tập trung san gạt, đắp nền, xử lý mặt bằng và triển khai các hạng mục theo trình tự kỹ thuật.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đoạn cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua địa bàn thành phố dài khoảng 6,6km, có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, do Ban QLDA làm chủ đầu tư. Để triển khai đoạn tuyến này, TP Đồng Nai phải thu hồi hơn 84ha đất, chưa bao gồm đoạn dài 2,1km trùng với tuyến đường D9 nằm trong phạm vi quy hoạch Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.

Trong giai đoạn 1, đoạn tuyến qua TP Đồng Nai được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, có làn dừng xe khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 25,5m. Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe.

Song song với tuyến chính, hai bên cao tốc còn được quy hoạch đường song hành, mỗi bên rộng 17m, quy mô 2 làn xe, tốc độ thiết kế 50km/h. Hệ thống đường này sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tăng khả năng kết nối với các khu dân cư, khu công nghiệp dọc tuyến.

Đặc biệt đoạn qua Đồng Nai, dự án có 2 nút giao liên thông, kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đường Hồ Chí Minh và QL14. Đây là những đầu mối giao thông quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới kết nối giữa các khu vực kinh tế, công nghiệp và các trục giao thông liên vùng.

Trên quy mô toàn tuyến, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài hơn 52km, đi qua TP.HCM và TP Đồng Nai. Dự án được khởi công tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028. Toàn dự án được đầu tư xây dựng 21 cầu trên tuyến cao tốc, 5 cầu vượt trực thông và 14 hầm chui dân sinh.

Tuyến có 6 nút giao liên thông lớn, trong đó 4 nút giao nằm trên địa bàn TP.HCM, kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và các tuyến đường tỉnh. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án khoảng 344ha, ảnh hưởng đến 1.620 hộ dân.

Video: Tăng tốc về đích cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Khi hoàn thành, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông, mở thêm trục giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với TP Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên. Tuyến cao tốc còn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, đô thị và logistics tăng kết nối giữa các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế và mạng lưới giao thông liên vùng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, hình thành những không gian phát triển mới tại khu vực Đông Nam Bộ.