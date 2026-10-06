Cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Giải phóng mặt bằng đạt gần 95%

Yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 10

Chiều ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và 6 địa phương về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ và các xã Phước Hòa, An Long báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Video lãnh đạo UBND Tp.HCM thị sát tuyến cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo báo cáo, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt gần 95%. Các địa phương đang tập trung xử lý những trường hợp còn lại để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng Tp.HCM cũng hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là một trong 5 tuyến giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt gần 95%. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu của thành phố.

Lãnh đạo UBND xã An Long.

Lãnh đạo Tp.HCM yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn lại, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10.

Riêng phường Vĩnh Tân và xã An Long được yêu cầu phấn đấu hoàn thành công tác này vào cuối tháng 11.

Bàn giao mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Hoàng Nguyên Dinh cũng đề nghị Tập đoàn Becamex, với vai trò chủ đầu tư, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng phải chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công.

Theo lãnh đạo Tp.HCM, việc bàn giao mặt bằng phải gắn với tổ chức thi công, tránh tình trạng mặt bằng đã được giải phóng nhưng chưa được đưa vào khai thác, sử dụng để thi công.

Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Trong sáng cùng ngày, ông Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác khảo sát thực địa toàn tuyến cao tốc, từ nút giao Gò Dưa đến khu vực giáp ranh Chơn Thành, thuộc địa bàn Tp.Đồng Nai.

Ông Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các điểm dự án.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cần tiếp tục được đẩy nhanh, nhất là tại những khu vực đã đủ điều kiện bàn giao.Cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tuyến chính đi qua khu vực Bình Dương cũ dài hơn 52km, được khởi công từ năm 2025.

Tiến độ thi công dự án đang được đẩy mạnh.

Đoạn qua khu vực Bình Phước cũ, nay thuộc Tp.Đồng Nai, dài khoảng 7km và được khởi công từ cuối năm 2024.Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ hình thành trục giao thông kết nối Tp.HCM với khu vực phía Bắc thành phố, đồng thời kết nối với Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu và mở thêm không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.