Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: Quyết liệt giải phóng mặt bằng trong tháng 10

Ngày 9/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (áo xanh, giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn cao tốc qua địa bàn thành phố dài khoảng 24,7km, đi qua 5 xã gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội. Dự án có 2.118 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha.

Đến nay, có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đạt 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng là 2.089, đạt 98,63%, tương ứng diện tích 185,17ha.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm so với yêu cầu. Ông đề nghị các địa phương tập trung giải quyết những trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác này trong tháng 10/2026.

Một trong những nội dung cần sớm giải quyết là bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền. Khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được triển khai thi công ở nhiều mũi.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị UBND thành phố chấp thuận xác định công tác bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ thi công.

Ngày 7/10, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và các địa phương liên quan rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ tiền tạm cư. Các đơn vị được yêu cầu tham mưu, đề xuất để UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 10/10.

Đối với những vướng mắc liên quan đến tái định cư, tiền tạm cư, nhà xưởng, cây trồng và vật nuôi, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các đơn vị hướng dẫn cụ thể, rà soát từng trường hợp để có phương án giải quyết phù hợp.

Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty Cổ phần Lizen trang bị máy móc, thiết bị để thi công dự án.

Với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, địa phương cần tiếp tục vận động, giải thích chính sách và xử lý linh hoạt, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát đầy đủ hồ sơ, phối hợp với Công an TP.HCM xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại buổi kiểm tra, đại diện liên danh nhà thầu gồm Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty Cổ phần Lizen cam kết hoàn thành các hạng mục trước tháng 11/2028, bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác.

Do thời tiết bất lợi và việc tiếp cận mặt bằng còn khó khăn, nhà thầu dự kiến huy động toàn bộ máy móc, thiết bị trong tháng 11 và 12/2026. Đồng thời, đơn vị sẽ thông tuyến đường công vụ từ TP.HCM đi Mộc Bài để phục vụ thi công dọc tuyến.

Việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng được xác định là điều kiện quan trọng để nhà thầu tiếp cận công trường, tổ chức thi công các hạng mục và bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8/2024. Tuyến dài 51km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 24,7km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km, được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc. Giai đoạn 1 của dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng. Đến tháng 4/2026, HĐND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 22.975 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 10.421 tỷ đồng, khởi công ngày 1/7/2026. Dự án thành phần 2 xây dựng đường gom dân sinh và các cầu vượt ngang tuyến cao tốc, tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng, khởi công ngày 19/12/2025.