Ngày 20/11 theo tin từ Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC), từ 0h ngày 22/11, phương tiện lưu thông trên cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành, khu vực từ sau cầu dẫn Long Thành (phía Đồng Nai) đến nút giao QL51, sẽ được chuyển sang phần đường vừa hoàn thành mở rộng.

Hiện tại tuyến cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành đang tăng tốc thi công.

Theo Ban, việc chuyển làn được thực hiện sau khi hạng mục đường và cầu mở rộng trên đoạn Km 14+000 - Km 23+900 hoàn thành thi công, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và chấp thuận đưa vào khai thác.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam cho biết các công tác sẽ hoàn tất trong ngày 21/11. Việc chuyển phương tiện sang phần đường mới sẽ tạo mặt bằng để nhà thầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp phần đường cao tốc hiện hữu. Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), thời điểm bắt đầu chuyển làn là 0h ngày 22/11/2026.

Phạm vi tổ chức giao thông mới kéo dài từ sau cầu dẫn Long Thành, phía Đồng Nai (Km 14+000), đến nút giao QL51 (Km 23+900).

Khi lưu thông qua khu vực này, tài xế cần chủ động quan sát biển báo, vạch sơn tạm để xác định đúng hướng di chuyển; tuân thủ tốc độ quy định, không tự ý chuyển làn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Việc chuyển phương tiện sang phần đường mở rộng nhằm tạo mặt bằng thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường hiện hữu, phục vụ hoàn thiện gói thầu XL02 dự án mở rộng cao tốc.

Các hạng mục thuộc gói thầu này dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Trong khi đó, đoạn từ nút giao QL51 đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang được VEC và các nhà thầu tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Diện mạo một phần tuyến mở rộng kết nối về sân bay Long Thành.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng, khởi công ngày 19/8/2025, dài 21,92km, từ nút giao Vành đai 2 (Km 4+000, phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km 25+920, phường Long Thành, TP Đồng Nai).

Theo quy mô đầu tư, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm cầu Long Thành, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành được xây dựng thêm một đơn nguyên mới với quy mô 5 làn xe, phục vụ hướng lưu thông từ TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện hữu.

Toàn dự án hiện đạt sản lượng khoảng 85%, gồm hai gói thầu xây lắp. Trong đó, gói XL01 (Km 4+000 - Km 13+900), bao gồm cầu Long Thành, do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - Xây lắp 368 - Khang Nguyên thi công. Gói thầu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cạn trong tháng 12/2026, đưa vào khai thác tháng 1/2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Gói XL02 (Km 13+900 - Km 25+920) do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Vinaconex - Tổng công ty Thăng Long - Công ty 368 thi công. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026, đưa vào khai thác toàn bộ gói thầu trong tháng 1/2027.