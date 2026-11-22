Từ 0h ngày 22.11, xe lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành đến nút giao Quốc lộ 51, được chuyển sang phần đường vừa hoàn thành mở rộng. Phạm vi tổ chức giao thông mới kéo dài từ Km14+000 đến Km23+900, thuộc gói thầu XL02 của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được mở rộng, tổ chức lại phương án lưu thông để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trên trục kết nối TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), phần đường và cầu mở rộng trên đoạn tuyến này đã hoàn thành các hạng mục chính, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa vào khai thác để tổ chức chuyển làn xe chạy.

Việc chuyển làn được thực hiện để bàn giao phần đường hiện hữu cho nhà thầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt đường. Như vậy, thay đổi từ ngày 22.11 không phải đóng tuyến cao tốc mà là điều chỉnh luồng xe trong phạm vi khoảng 10km đang triển khai dự án.

Với tài xế, khu vực cần đặc biệt chú ý là đoạn Km14+000 - Km23+900. Hệ thống biển báo và vạch sơn tạm được tổ chức lại để dẫn hướng phương tiện sang phần đường mới. VEC yêu cầu người điều khiển phương tiện quan sát biển báo, đi đúng làn, tuân thủ tốc độ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến.

Phần đường mới được mở rộng lên 10 làn xe, nằm trong đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau khi chuyển luồng xe, phần đường cũ sẽ có mặt bằng để nhà thầu thi công các hạng mục cải tạo, nâng cấp còn lại.

Đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện vẫn đang thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2026. Gói thầu XL02 có mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 12 và đưa toàn bộ gói thầu vào khai thác trong tháng 1.2027.

Mở rộng cao tốc để đón lưu lượng mới

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai trên đoạn dài 21,92km, từ nút giao Vành đai 2 tại phường Long Trường, TP.HCM đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Long Thành, TP. Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án là 14.945 tỉ đồng.

Theo quy mô được phê duyệt, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không tính phạm vi cầu Long Thành, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành được xây dựng thêm một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe theo hướng TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện hữu. Đây là hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực khai thác toàn tuyến khi lưu lượng phương tiện qua khu vực này tiếp tục tăng.

Đến nay, toàn dự án gồm 2 gói thầu xây lắp đã đạt khoảng 81,5% sản lượng. Gói XL01 thực hiện đoạn Km4+000 - Km13+900, bao gồm cầu Long Thành, trong khi gói XL02 thực hiện đoạn Km13+900 - Km25+920. Theo kế hoạch, các hạng mục chính của XL01 sẽ được hoàn thành từng phần để đưa vào khai thác từ tháng 1.2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I.2027.

Liên kết TP.HCM - sân bay Long Thành - Biên Hòa - Vũng Tàu

Cao tốc TP.HCM - Long Thành đang nằm trên trục giao thông có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh của khu vực phía Nam. Tuyến này kết nối trực tiếp TP.HCM với sân bay Long Thành, đồng thời liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới đường bộ khu vực Đồng Nai.

Khi dự án mở rộng hoàn thành, năng lực khai thác của tuyến sẽ được nâng lên đáng kể so với quy mô 4 làn xe hiện nay. Đặc biệt, đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được mở rộng lên 10 làn, tạo thêm năng lực tiếp nhận dòng xe từ TP.HCM đi Long Thành và các hướng kết nối phía Đông Nam Bộ.

Việc hoàn thiện tuyến cao tốc cũng diễn ra đồng thời với quá trình đầu tư các công trình giao thông lớn trong khu vực. Trục TP.HCM - Long Thành không còn chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và Đồng Nai mà ngày càng giữ vai trò kết nối với sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường liên vùng.

Trước mắt, trong thời gian các gói thầu tiếp tục thi công, việc tổ chức giao thông sẽ còn được điều chỉnh theo từng khu vực. Người dân đi từ TP.HCM về Long Thành, Đồng Nai hoặc hướng ngược lại cần chú ý các biển báo tạm, đặc biệt tại khu vực cầu Long Thành, đoạn Km14+000 - Km23+900 và khu vực nút giao Quốc lộ 51.

Thông tin nhanh về phương án chuyển làn từ 22.11:

Thời điểm bắt đầu: 0h ngày 22.11.2026.

Phạm vi: Km14+000 - Km23+900.

Điểm đầu: Sau cầu dẫn Long Thành, phía Đồng Nai.

Điểm cuối: Nút giao Quốc lộ 51.

Chiều dài: Khoảng 10km.

Phương án: Chuyển phương tiện sang phần đường mở rộng để thi công phần đường hiện hữu.

Quy mô đoạn mở rộng: 10 làn xe.

Đoạn Quốc lộ 51 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành tháng 12.2026.

Dự án hoàn chỉnh: 21,92km, tổng mức đầu tư 14.945 tỉ đồng.