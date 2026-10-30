Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành GPMB trong tháng 11

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn Bình Dương trước đây là công trình giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối TP.HCM với khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được triển khai thi công trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng.

Đoạn tuyến có chiều dài xây dựng mới khoảng 45,65km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 332,92ha, ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp, trong đó có 37 ngôi mộ.

Đến cuối tháng 10/2026, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đối với 1.399/1.655 trường hợp, đạt 84,53%. Tổng diện tích bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 317,52/332,92ha, tương đương 95,37% diện tích cần thu hồi.

Dù diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt tỷ lệ cao, một số trường hợp vẫn chưa hoàn thành nhận tiền bồi thường, tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM và Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh, Ban Giao thông đang phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện bồi thường và doanh nghiệp dự án để tháo gỡ khó khăn, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 11/2026, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Các đơn vị thi công tranh thủ mặt bằng được bàn giao để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Về tiến độ xây dựng, sau khi triển khai dự án, doanh nghiệp dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức xây dựng tại những vị trí được bàn giao mặt bằng đủ điều kiện.

Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án, đến cuối tháng 10/2026, các nhà thầu đã huy động 25 mũi thi công, tập trung đào bóc hữu cơ, xây dựng đường công vụ, đắp đất nền đường K95, K98, thi công hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh và cọc khoan nhồi, đồng thời chuẩn bị triển khai các hạng mục cầu trên tuyến.

Lý giải nguyên nhân tiến độ thi công chưa đạt kỳ vọng, Ban Giao thông cho biết, dù tỷ lệ diện tích giải phóng mặt bằng đã đạt mức cao, một số vị trí được bàn giao còn đứt quãng, chưa hình thành các đoạn tuyến liên tục để tổ chức thi công đồng bộ.

Đặc biệt, tại các vị trí xây dựng cầu, nút giao, đường tiếp cận và khu vực có công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, việc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công.

Bên cạnh đó, nguồn cung và giá một số loại vật liệu xây dựng như đất đắp, đá xây dựng cũng tác động đến quá trình triển khai và kế hoạch huy động nguồn lực của các nhà thầu.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có vai trò tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM với Bình Phước cũ và khu vực Tây Nguyên.

Để khắc phục những khó khăn này, doanh nghiệp dự án đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường các mũi thi công tại những đoạn đã có mặt bằng; tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục, tăng ca, tăng kíp tại các vị trí đủ điều kiện.

Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp với Ban Giao thông và chính quyền địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí đường găng, công trình cầu, nút giao và những đoạn tuyến cần kết nối liên tục. Việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và các công trình liên quan cũng được phối hợp đẩy nhanh.

Doanh nghiệp dự án chủ động tìm kiếm, huy động và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công theo tiến độ.

Ban Giao thông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp dự án để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, phấn đấu bảo đảm tiến độ hoàn thành theo hợp đồng BOT đã ký kết.