Trong 3 dự án thành phần, dự án thành phần 1 sau một thời gian dài vướng mặt bằng nay đã bàn giao 100% mặt bằng. Trong khi đó, dự án thành phần 2 - mắt xích quan trọng của tuyến - cũng đã chuyển động với các mũi thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 1 (Km0+000- Km22+000) đã bàn giao 100% mặt bằng cho các đơn vị thi công. Cùng với đó, 6 khu tái định cư gồm: Trà Sơn, Kiên Long, Trường Định 2, Thuận Đức, Thuận Hòa và Phú Lạc đã cơ bản hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

Dự án thành phần 1 đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án thành phần 1 dài 22km, chia thành 2 gói thầu XL01 và XL02, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng, trong đó giá trị xây dựng 4.549 tỷ đồng. Đến nay, khi mặt bằng đã được bàn giao 100%, các nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên toàn tuyến dự án thành phần 1, hiện các đơn vị chủ thầu đã bố trí 56 mũi thi công đồng bộ. Nhiều đơn vị huy động thiết bị nhiều hơn so với cam kết ban đầu, sản lượng toàn gói thầu đạt trên 16% giá trị hợp đồng.

Thi công hạng mục cầu vượt cao tốc Bắc - Nam thuộc gói thầu XL01 - dự án thành phần 1.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc dự án thành phần 1 thuộc Ban Quản lý dự án – chủ đầu tư, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban đã làm việc với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân sự đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến hết tháng 12/2026, dự án cơ bản xong xử lý đất yếu, đạt 80% đắp nền đường, 60% cống ngang, hầm chui dân sinh và cầu. Đến tháng 12/2027 cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2028.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cho biết thêm, nút thắt lớn nhất trên dự án thành phần 1 hiện nay là đất đắp nền đường. Nhu cầu thực tế của dự án thành phần 1 là 5,6 triệu m3, trong khi thực tế 4 mỏ khoảng 3,8 triệu m3 và hiện chỉ còn 3 mỏ đang được khai thác.

Mắt xích quan trọng đang chuyển động đều

Trong khi đó, tại dự án thành phần 2, dài 68km - dự án được xem là mắt xích quan trọng quyết định tiến độ chung của cao tốc Quy Nhơn – Pleiku bắt đầu chuyển động từ tháng 8/2026. Dự án chia thành 4 gói thầu, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 22.046 tỷ đồng, có 2 công trình cầu đặc biệt và 2 công trình hầm đặc biệt là hầm An Khê và hầm Mang Yang.

Khởi công tháng 8/2026, dự án thành phần 2 dài nhất với tổng mức đầu tư lớn nhất trong toàn tuyến.

Tại hầm An Khê, Tập đoàn Đèo Cả đang gia cố mái cửa hầm phía Tây để sẵn sàng cho mốc khoan hầm trong tháng 11 này. Còn ở hầm Mang Yang, Tập đoàn Sơn Hải đã đào xong rãnh đỉnh cửa phía Tây, còn phía Đông đang khoan nổ mìn qua các lớp đá cứng.

Dự án thành phần 2 chia thành 4 gói thầu, trong đó có 2 hạng mục cầu đặc biệt và hầm đặc biệt.

Để thực hiện đúng tiến độ cam kết, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tăng cường nhân lực, thiết bị, thi công "3 ca, 4 kíp".

Theo Ban QLDA, để bù thời gian, mỗi gói thầu phải bố trí tối thiểu khoảng 50 mũi thi công. Riêng hai hầm An Khê và Mang Yang phải triển khai 4 mũi cho hai ống hầm, khai thác từ cả hai phía. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật dự án thành phần 2 vào ngày 30/6/2029 và hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 10/2029.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài 125,75km, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, có điểm đầu tại Quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc) và điểm cuối tại đường Hồ Chí Minh (phường Hội Phú). Tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh nói riêng và vùng Tây Nguyên, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.