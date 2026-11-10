Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Tăng tốc thi công, siết chặt chất lượng và an toàn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bìa phải) kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1. Ảnh: K.L

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, có điểm đầu tại Quốc lộ 19B, gần sân bay Phù Cát và điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Pleiku. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22 km, vốn đầu tư 6.989 tỷ đồng và dự án thành phần 3 dài 35 km, vốn đầu tư 9.169 tỷ đồng, cùng khởi công ngày 19-12-2025. Dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng, khởi công ngày 19-8-2026. Theo kế hoạch, toàn tuyến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, tại dự án thành phần 1, gói thầu XL01 có chiều dài 12 km, các nhà thầu đã huy động hơn 300 máy móc, thiết bị và hơn 500 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp nền đường, hệ thống thoát nước và công trình trên tuyến đang được triển khai đồng loạt. Nhà thầu đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 31-12-2027, hoàn thành gói thầu trong năm 2028. Nguồn đất đắp phục vụ dự án cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển vật liệu đến công trường còn gặp trở ngại do một số tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp, đồng thời phải hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đáng chú ý, một số đoạn tuyến có chiều cao nền đắp khoảng 12 m, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp và kiểm soát chặt chẽ độ lún trong quá trình thi công.

Đối với gói thầu XL02, giá trị xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng, các nhà thầu đã huy động hơn 500 máy móc, thiết bị, hơn 1.000 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Đến nay, giá trị thực hiện đạt hơn 360 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% giá trị gói thầu. Tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch, các đơn vị đang tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức lại các mũi thi công nhằm bù đắp khối lượng chậm.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 có chiều dài 68 km, đi qua khu vực địa hình đồi núi phức tạp. Trên tuyến có 2 hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang với tổng chiều dài khoảng 5,75 km, cùng 2 cầu đặc biệt có trụ cao trên 105 m. Hiện các nhà thầu đang triển khai tiếp cận cửa hầm, tập kết máy móc, thiết bị và thực hiện những hạng mục thi công ban đầu. Địa hình chia cắt khiến việc mở đường tiếp cận cửa hầm, vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các hạng mục hầm và cầu có yêu cầu kỹ thuật cao, đặt ra những thách thức trong tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong triển khai dự án, nhất là việc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công. Trước yêu cầu tiến độ đặt ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực cần thiết; xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Tuy nhiên, việc tăng tốc thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ các tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện.

Thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Ảnh: D.P

Đặc biệt, đối với dự án thành phần 2, do điều kiện địa hình phức tạp, có 2 hầm xuyên núi trên tuyến, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan phải chú trọng công tác tổ chức thi công, tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng, bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng mục. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cùng với đó, cần quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác đúng kế hoạch.