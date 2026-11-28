Từng nhịp cầu dần thành hình

Chúng tôi có mặt tại công trường cầu Blo 1 trong những ngày nắng hanh hao cuối tháng 11. Giữa công trường còn ngổn ngang đất đá, cán bộ, kỹ sư, công nhân đang khẩn trương lắp đặt những phiến dầm cầu. Thuộc gói thầu XL02, cầu Blo 1 là cây cầu đầu tiên trong số 18 cầu chính của Dự án thành phần 3 được triển khai công đoạn lắp dầm.

Lắp đặt dầm cầu tại cầu Blo 1 (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) - đánh dấu cột mốc quan trọng trong thi công Dự án thành phần 3, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Cầu Blo 1 dài khoảng 480m, gồm 12 nhịp, dự kiến sử dụng 120 phiến dầm, mỗi phiến dài 38,2m. Các phiến dầm được đúc tại bãi đúc cố định, cách vị trí thi công khoảng 4km, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến công trường để lắp đặt lên các mố, trụ cầu đã hoàn thiện. Công tác thi công cầu Blo 1 do Công ty Cổ phần Lizen đảm nhiệm.

Trực tiếp giám sát công tác lắp dầm tại cầu Blo 1, ông Võ Quốc Thống, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, chia sẻ: “Công đoạn này đòi hỏi độ chính xác cao, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Vì vậy, từng bước nâng hạ, căn chỉnh và định vị dầm đều được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình và tạo cơ sở triển khai các hạng mục tiếp theo. Sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống dầm, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công bản mặt cầu và các hạng mục liên quan, từng bước hoàn thiện kết cấu công trình”.

Mở rộng không gian phát triển

Không chỉ tại cầu Blo 1, trên công trường Dự án thành phần 3, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án có chiều dài gần 35km, đi qua 6 xã, phường của tỉnh Gia Lai, gồm hai gói thầu XL01 và XL02. Trong khoảng một tháng qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã huy động khoảng 721 nhân sự cùng 416 thiết bị chính phục vụ thi công.

Công nhân thi công tại công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai (chủ đầu tư), cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không chỉ là rút ngắn hành trình giữa hai trung tâm đô thị của tỉnh Gia Lai mà còn tạo điều kiện để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của cả vùng cao nguyên và ven biển.

Hiện nay, Quốc lộ 19 vẫn là trục giao thông chính kết nối phía đông và phía tây tỉnh Gia Lai, song nhiều đoạn đường đèo dốc, quanh co, mặt đường hẹp, tầm nhìn hạn chế. Khi hoàn thành, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ bổ sung một trục giao thông hiện đại, kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển và liên thông với cao tốc Bắc - Nam. Khi đó, nông sản, hàng hóa của Tây Nguyên có thêm tuyến vận chuyển thuận lợi ra cảng biển; các trung tâm kinh tế ven biển cũng có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với vùng nguyên liệu và thị trường phía tây.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dần được hình thành.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cũng được kỳ vọng góp phần mở rộng hành lang logistics từ Biển Đông lên Tây Nguyên, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tăng cường giao thương với Lào và Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi để Gia Lai thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.