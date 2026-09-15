Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku giải phóng 100% mặt bằng tuyến chính

Chiều 15/9, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai cho biết, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt 100% kế hoạch đề ra.

Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 35km, từ Km90+000 đến Km125+000, đi qua 6 xã, phường gồm: Lơ Pang, Mang Yang, Kdang, Đak Đoa, Hội Phú và Ia Băng.

Đến nay, phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đã được phê duyệt đầy đủ, với tổng kinh phí hơn 1.814 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất tại cả 6/6 xã, phường. Người dân đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng và di dời tài sản, phục vụ triển khai dự án.

Ông Trần Huy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai, cho biết việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của người dân. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Công nhân thi công Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Với mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thành công trình đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gồm 2 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, thời gian thi công đến tháng 12/2028. Giá trị thực hiện dự án đến nay ước đạt 482 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (22 km) và dự án thành phần 3 (35 km) đã khởi công từ ngày 19/12/2025; riêng dự án thành phần 2 (68 km), đoạn dài và phức tạp nhất, đã khởi công ngày 19/8/2026.