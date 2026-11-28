Theo Báo cáo của Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, tính đến 28/11, Dự án Thành phần 1 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành toàn bộ công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định. Đối với diện tích rừng tại Dự án Thành phần 2 đang được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Diện tích rừng tại khu vực đèo An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: T.V.Y

Dự án Thành phần 2 có diện tích rừng nằm trên tuyến chính cần chuyển đổi khoảng 189,28 ha, bao gồm 29,13 ha rừng phòng hộ và 160,15 ha rừng sản xuất. Đáng chú ý, diện tích rừng tự nhiên là 41,09 ha, phân bổ tại các xã Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ và Hra, trong đó phần lớn do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Gia Lai quản lý. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Gia Lai đã tổ chức đấu giá diện tích 39,46 ha vào ngày 30/9 và ký hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá để khai thác cây theo kế hoạch.

Đến nay, việc khai thác và bàn giao mặt bằng đã hoàn thành tại nhiều vị trí trọng điểm như hai cửa hầm Mang Yang, các phân đoạn xã Đak Pơ và cửa phía tây hầm An Khê.

Hiện khu vực phía đông đèo An Khê đang khai thác cây rừng để bàn giao mặt bằng dự án. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết mưa lớn thường xuyên nên đã ảnh hưởng tới tiến độ khai thác này. Diện tích rừng tự nhiên do UBND xã Bình Khê quản lý 1,63 ha đã khai thác xong và bàn giao mặt bằng.

Về công tác thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng rừng các tuyến đường công vụ ngoại tuyến, UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Đã trình UBND tỉnh thực hiện thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có điểm đầu tại lý trình Km39+200 quốc lộ 19B, thuộc địa phận phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; điểm cuối tại Km 1606+770 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có 3 dự án thành phần, với chiều dài khoảng 125km; tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng; được triển khai xây dựng từ năm 2025 - 2029.