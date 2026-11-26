Cầu Blo 1 nằm trên địa bàn xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai thuộc gói thầu XL02, có chiều dài khoảng 480m, gồm 12 nhịp cầu. Theo thiết kế, công trình có 120 phiến dầm, mỗi phiến dài 38,2m. Các phiến dầm được đúc tại bãi đúc cố định, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến công trường và sử dụng cần cẩu để nâng, lắp đặt lên các mố, trụ cầu.

Cầu Đăk Blo 1 trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tại công trường, những phiến dầm nặng hàng chục tấn được vận chuyển bằng xe container từ bãi đúc cách vị trí thi công khoảng 4km. Hai cần cẩu chuyên dụng được bố trí để thực hiện công tác nâng, lắp. Quá trình thi công diễn ra khẩn trương, từng phiến dầm lần lượt được đưa vào đúng vị trí thiết kế, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện kết cấu cầu Blo 1.

2 cần cẩu chuyên dụng để lắp dầm.

Trực tiếp giám sát công tác lắp dầm, ông Võ Quốc Thống, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, cho biết, đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, độ chính xác và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Do đó, quá trình thi công phải được giám sát chặt chẽ, bảo đảm các phiến dầm được lắp đặt đúng vị trí, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Các công nhân căn chỉnh, cố định các phiến dầm nặng hàng chục tấn.

Cầu Blo 1 là một trong 18 cây cầu chính thuộc Dự án thành phần 3 và cũng là công trình cầu đầu tiên của dự án triển khai lắp đặt dầm.

Dự án thành phần 3 có chiều dài gần 35km, điểm đầu tại Km90+000, thuộc xã Lơ Pang, điểm cuối tại Km124+851,06, phường Hội Phú, kết nối với đường Hồ Chí Minh. Đến nay, Dự án thành phần 3 cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến chính tại 06/06 xã, phường.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chạy băng qua những rẫy cà phê, rừng cao su xanh mướt.

Khoảng một tháng qua, khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc tăng tốc thi công. Hiện có khoảng 721 nhân sự cùng 416 thiết bị chính được bố trí trên công trường để triển khai các hạng mục.

Trên tuyến, các nhà thầu chia thành nhiều kíp đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được chia thành 3 dự án thành phần, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng.