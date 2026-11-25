Ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe tải có hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.​

Xe tải đi vào làn số 1 sát dải phân cách giữa trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (ảnh Đội CSGT số 6) ﻿

Đáng chú ý, xe tải lưu thông ở làn số 1, sát dải phân cách giữa, là làn đường không dành cho xe tải theo phương án tổ chức giao thông đang áp dụng trên tuyến cao tốc này.

Cụ thể, lúc 2 giờ 47 ngày 24/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ô tô tải biển số tỉnh An Giang đi không đúng làn đường tại đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, giáp ranh Đồng Nai.​

Lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.​

Theo Cục CSGT, ngày 12/10/2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 16/QĐ-CĐBVN phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.​

Theo phương án này, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên làn số 1, tức làn sát dải phân cách giữa.​

Quy định phân làn được đưa ra nhằm tổ chức dòng phương tiện lưu thông hợp lý, hạn chế xung đột giao thông, bảo đảm an toàn trên tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn. Qua triển khai, đa số tài xế đã chấp hành tốt nhưng vẫn còn trường hợp vi phạm.​

Từ vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải, xe khách cần nắm rõ phương án tổ chức giao thông, tuyệt đối không đi vào làn đường bị cấm. Đáng lưu ý, tài xế cần từ bỏ thói quen “bám làn trái” khi chạy trên cao tốc, không mặc định làn sát dải phân cách giữa luôn là làn thuận tiện hoặc được phép lưu thông cho mọi loại xe.​

Việc xe tải, xe khách đi vào làn số 1 không chỉ là hành vi vi phạm quy định phân làn mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột với các phương tiện khác, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và an toàn chung. Tài xế cần tuân thủ đúng làn đường được phép lưu thông, không chủ quan ngay cả khi đường vắng.​

Ngoài ra, CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu báo hướng rẽ trước khi chuyển làn; tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.​

Đối với những chuyến đi dài, tài xế cần nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tinh thần tỉnh táo. Không dừng, đỗ xe trái quy định trên cao tốc. Trường hợp buộc phải dừng khẩn cấp, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có thể, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo nguy hiểm theo đúng quy định.​

Khi cần hỗ trợ trên đường cao tốc, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Cục CSGT qua số 1900 8099.