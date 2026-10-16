Cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn giữa các xe trước 31/10

Lắp đặt theo quy chuẩn, phù hợp điều kiện khai thác

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, một số Sở Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát, bố trí và lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên đường cao tốc. Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về Cục trước ngày 31/10/2026.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Hà Tĩnh đã được lắp đặt hệ thống biển báo để hướng dẫn người điều khiển phương tiện về khoảng cách an toàn với xe đi trước.

Động thái này nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng phải khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan lắp đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương, VEC và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến để triển khai hệ thống báo hiệu.

Các tuyến được yêu cầu thực hiện gồm cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP.HCM - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Việc lắp đặt phải tuân thủ mục G2.8, Phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT. Theo đó, các đơn vị phải bố trí vạch 7.8 xác định khoảng cách xe, kết hợp hệ thống biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m tại các vị trí được xác định.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc bố trí báo hiệu phải căn cứ điều kiện khai thác thực tế, tránh triển khai máy móc. Với những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên cần thống nhất chưa lắp đặt vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm hệ thống báo hiệu phù hợp với đặc điểm hình học của tuyến đường và điều kiện tổ chức giao thông, qua đó phát huy hiệu quả trong thực tế.

Bên cạnh việc lắp đặt mới, các đơn vị quản lý, khai thác cao tốc phải rà soát hệ thống báo hiệu hiện có. Những vị trí có vạch kẻ đường bị mòn, mờ hoặc còn thiếu biển báo, đặc biệt tại các mốc 150m và 200m, phải được khắc phục, bổ sung kịp thời.

Đối với hệ thống báo hiệu được lắp đặt theo quy chuẩn trước năm 2024, như vạch số 13 theo QCVN 41:2012/BGTVT, các đơn vị phải rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.

Làm rõ trách nhiệm và kinh phí thực hiện

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và doanh nghiệp quản lý, khai thác cao tốc rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các tuyến cao tốc là tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ công, các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng Quảng Ninh và Sở Xây dựng Đồng Tháp có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh và khai thác đường cao tốc khẩn trương thực hiện.

Các doanh nghiệp dự án BOT được yêu cầu phối hợp triển khai trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP.HCM - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Về kinh phí, đối với các tuyến cao tốc sử dụng ngân sách Trung ương, nếu phát sinh chi phí ngoài hợp đồng và phạm vi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các Khu Quản lý đường bộ xem xét xử lý theo cơ chế dự án đột xuất, căn cứ Thông tư số 41/2024 của Bộ Giao thông vận tải, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025 của Bộ Xây dựng.

Đối với các tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục ủy quyền cho các Khu Quản lý đường bộ thỏa thuận bổ sung kinh phí để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai. Khoản kinh phí này được phép tính vào phương án tài chính của dự án.

Với các trường hợp còn lại, VEC và các Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ động bố trí nguồn lực thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đơn vị phải tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31/10/2026.