Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng vốn đầu tư lên hơn 9.100 tỷ đồng

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UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 về việc điều chỉnh dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, diện tích đất sử dụng của dự án được điều chỉnh từ khoảng 273,57 ha lên khoảng 303,62 ha. Cơ cấu tổng mức đầu tư được điều chỉnh gồm chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí dự phòng.

Phần diện tích tăng thêm phục vụ triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được bổ sung, gồm 3 nhánh kết nối, 1 đơn nguyên cầu vượt tại nút giao Mai Sơn và 1 cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Dương.

Các hạng mục bổ sung, điều chỉnh được yêu cầu hoàn thành thi công trong năm 2028.

UBND tỉnh Ninh Bình giao các xã, phường có dự án đi qua như Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc... tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công chung của dự án.

Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài 25,3km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, thuộc phường Yên Thắng; điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy, thuộc xã Khánh Thiện. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/giờ. Tổng mức đầu tư hơn 9.113 tỷ đồng.