Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tiếp tục tạm dừng lưu thông khung giờ đêm đến ngày 23/10

Ngày 21/10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, sẽ tiếp tục gia hạn thời gian tạm dừng lưu thông từng đợt trên cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trong khung giờ từ 22h - 1h sáng hôm sau. Thời gian gia hạn đến ngày 23/10.

Thời gian tạm dừng lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được gia hạn đến ngày 23/10 để phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt.

Việc tạm dừng lưu thông nhằm phục vụ công tác lao lắp dầm cầu vượt đường Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Trước đó, theo kế hoạch, công tác lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt được triển khai trong 4 đêm, từ ngày 16 - 20/10. Các đợt tạm dừng lưu thông bắt đầu từ 22h - 1h sáng hôm sau nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện trên tuyến.

Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, mưa lớn ảnh hưởng đến quá trình thi công, nhà thầu đã đề xuất gia hạn thời gian thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Nhà thầu sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km, đi qua Vĩnh Long và Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.826 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 12/2023. Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng quyết định bổ sung hơn 971 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục kết nối, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 5.797 tỷ đồng.

Hạng mục bổ sung của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, với quy mô gồm đầu tư ba cầu, trong đó có cầu vượt Võ Văn Kiệt; bốn nhánh nút giao dài 1,45km; tuyến đường Võ Văn Kiệt dài 0,72km, hơn 10km đường gom, hệ thống giao thông thông minh (ITS), một nhà điều hành trung tâm và ba trạm thu phí.