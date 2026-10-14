Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Tạm dừng lưu thông trong khung giờ 22 - 1 giờ từ ngày 16 đến 20-10

Tại các khu vực thi công, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng cùng lực lượng điều tiết giao thông sẽ được bố trí nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7 - Cục CSGT, Khu Quản lý đường bộ IV, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, liên danh tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công đã thống nhất phương án phối hợp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc gói thầu XL-04, Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Cụ thể, thời gian thi công từ 22 giờ ngày 16-10 đến 1 giờ ngày 17-10; từ 22 giờ ngày 17-10 đến 1 giờ ngày 18-10; từ 22 giờ ngày 18-10 đến 1 giờ ngày 19-10 và từ 22 giờ ngày 19-10 đến 1 giờ ngày 20-10.

Bên cạnh đó, công tác lắp đặt giá long môn tại các vị trí Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000 cũng được triển khai theo kế hoạch. Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn, điều tiết giao thông nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến).

Trong quá trình thi công, phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông tại các vị trí cần thiết để bảo đảm an toàn cho hoạt động lao lắp dầm và lắp đặt kết cấu phía trên tuyến. Trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu phối hợp với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, vận hành tuyến tổ chức điều tiết, giải phóng phương tiện.

Tại các khu vực thi công, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng cùng lực lượng điều tiết giao thông sẽ được bố trí nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Riêng khu vực lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130, thay bằng dải phân cách nhựa; đồng thời tháo dải phân cách mềm tại Km109+100 - Km109+140 bên trái tuyến và Km109+080 - Km109+110 bên phải tuyến, thay bằng cọc tiêu và dây phản quang. Sau khi hoàn thành lao lắp dầm T2-T3, nhà thầu cam kết khôi phục dải phân cách và tôn lượn sóng theo hiện trạng ban đầu.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình trong các khung giờ thi công.