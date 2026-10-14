Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Tạm dừng lưu thông khung giờ 22h - 1h từ ngày 16 - 20/10

Ngày 14/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), Khu Quản lý đường bộ IV, Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận, liên danh tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công đã thống nhất phương án phối hợp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc gói thầu XL-04, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Thời gian thi công dự kiến từ 22h đến 1h sáng hôm sau, trong các ngày 16, 17, 18 và 19/10 và hoàn tất ở thời điểm 1h sáng ngày 20/10.

Công tác lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến diễn ra từ 22h đến 1h sáng hôm sau, từ các ngày 16 đến 20/10.

Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn và điều tiết giao thông nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến). Các vị trí dự kiến phải tạm dừng phương tiện để phục vụ lao lắp dầm cầu tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Việc tạm dừng giao thông sẽ được tổ chức khi cần thiết để phục vụ thi công tại các vị trí trên. Trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu phối hợp với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, vận hành tuyến điều tiết, giải phóng phương tiện. Các vị trí đóng, mở làn được bố trí biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng và nhân sự điều tiết giao thông.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự kiến tạm dừng lưu thông khung giờ 22h - 1h từ ngày 16 - 20/10.

Tại khu vực cẩu lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130, thay bằng dải phân cách nhựa; tháo dải phân cách mềm tại Km109+100–Km109+140 bên trái tuyến và Km109+080–Km109+110 bên phải tuyến, thay bằng cọc tiêu và dây phản quang.

Nhân sự, biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông sẽ được bố trí tại khu vực thi công. Sau khi hoàn thành lao lắp dầm T2-T3, nhà thầu cam kết hoàn trả các vị trí dải phân cách và tôn lượn sóng như hiện trạng ban đầu.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình trong các khung giờ thi công.