Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Gỡ vướng mặt bằng, bổ sung nguồn vật liệu để đảm bảo tiến độ

Ngày 29/10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, sản lượng thi công lũy kế các hạng mục bổ sung của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đạt 68% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí chưa hoàn tất, cùng tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu cát, đá đang gây khó khăn cho quá trình thi công.

Công trường thi công nút giao Võ Văn Kiệt.

Vướng mặt bằng tại một số vị trí

Hạng mục bổ sung của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, với quy mô gồm đầu tư ba cầu, trong đó có cầu vượt Võ Văn Kiệt; bốn nhánh nút giao dài 1,45km; tuyến đường Võ Văn Kiệt dài 0,72km, hơn 10km đường gom, hệ thống giao thông thông minh (ITS), một nhà điều hành trung tâm và ba trạm thu phí.

Theo chủ đầu tư, tại tỉnh Đồng Tháp, khu vực đường đầu cầu Xẻo Lò còn 7 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có văn bản xã Tân Nhuận Đông và Phú Hựu để lấy ý kiến về giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường. Dự kiến, trong tháng 10/2026, các đơn vị sẽ phối hợp địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, còn vướng đường dây điện 22kV. Dự kiến cuối tháng 10/2026, đơn vị điện lực di dời tạm đường điện ra khỏi phạm vi thi công.

Tại Vĩnh Long, một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời, gồm hai đường điện, một tuyến cáp ngầm và một đường ống cấp nước. Trong đó, đường dây điện 220kV dự kiến hoàn thành di dời vào đầu tháng 11/2026, hiện đang xin lịch cắt điện. Đối với đường dây điện hạ thế trên đường Tân Phú, cáp ngầm hạ thế trạm Tân Phú và đường ống cấp nước sinh hoạt, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị di dời, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

"Tại khu vực thi công cầu vượt đường Võ Văn Kiệt, hiện vẫn còn vướng trụ điện 220kV. Tiến độ hạng mục này rất gấp. Ngoài ra, một số đoạn đường gom vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Nhà thầu rất mong UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo sớm giải quyết các vướng mắc về hạ tầng tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các hạng mục theo kế hoạch", ông Trần Thế Vũ, đại diện liên danh các nhà thầu thi công nút giao Võ Văn Kiệt chia sẻ.

Bên cạnh vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu cũng là khó khăn đáng chú ý trong quá trình triển khai các hạng mục bổ sung.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin, nhu cầu dự án cần 39.000m3 đá, nhưng đến nay chỉ mới huy động và đưa về công trường khoảng 15% nhu cầu (6.000m3). Trong khi đó, cát đã huy động 185.000/270.000m3 (69%).

"Tình trạng khan hiếm nguồn cát đắp nền đường, vật liệu đá và việc một số vị trí chưa được giải phóng mặt bằng kịp thời đang gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công. Cùng với đó, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa gió nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án trong giai đoạn thi công cao điểm", Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin thêm.

Tại khu vực thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn vướng trụ điện 220kV.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đã kiến nghị tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp hỗ trợ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân, công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại; xem xét hỗ trợ phân bổ thêm nguồn cát trên địa bàn cho dự án.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh Đồng Nai và An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu đá nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đối với các nhà thầu, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, bám sát tiến độ đề ra.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km, đi qua Vĩnh Long và Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.826 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 12/2023. Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng quyết định bổ sung hơn 971 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục kết nối, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 5.797 tỷ đồng.

Về khối lượng thực hiện, tại cầu vượt Võ Văn Kiệt, cầu Rạch Lẫm, Xẻo Lò, các hạng mục bệ mố trụ, thân mố trụ, xà mũ và đúc dầm đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đã gác 30/50 dầm tại cầu vượt Võ Văn Kiệt.

Đối với hơn 11km đường gom, nhà thầu đã triển khai đắp cát K95 được hơn 6km, đắp đá dăm hơn 2km.