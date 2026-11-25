Ngày 25/11, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, công tác giải ngân hạng mục bổ sung dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang được triển khai theo kế hoạch.

Sản lượng thi công hạng mục bổ sung cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến nay đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hạng mục bổ sung cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được khởi công vào tháng 12/2025. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Dự kiến, đến hết tháng 12/2026, cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật hạng mục nút giao Võ Văn Kiệt (tỉnh Vĩnh Long).

Về công tác giải ngân, trong năm 2026, dự án được phân bổ 488 tỷ đồng vốn đầu tư, đến nay đã giải ngân đạt 61% kế hoạch. Dự kiến đến hết tháng 1/2027 sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân số vốn còn lại.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, trong quá trình triển khai, dự án vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu cũng như điều kiện tổ chức thi công tại các tuyến đường gom dân sinh.

Trong đó, nguồn cung cát, đá xây dựng tại khu vực ĐBSCL còn gặp khó khăn do nhiều dự án trọng điểm đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu vật liệu tăng cao. Một số mỏ khai thác theo cơ chế đặc thù đã hết hạn, trong khi thủ tục gia hạn, nâng công suất và cấp phép mỏ mới còn chậm. Giá cát, đá khu vực phía Nam tăng khoảng 13-23%, gây thêm áp lực cho công tác huy động vật liệu phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao. Đến giữa tháng 11/2026, giá dầu diesel 0,05S dao động khoảng 26.800-27.400 đồng/lít, làm gia tăng chi phí vận hành máy móc, thiết bị và vận chuyển vật liệu. Mặt bằng thi công đường gom phân bố thành nhiều đoạn rời rạc, bị chia cắt bởi khu dân cư, đất sản xuất, kênh rạch, cũng ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công liên tục của các nhà thầu.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà thầu tăng tốc, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, bám sát tiến độ đề ra.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Dự án được đưa vào khai thác từ cuối năm 2023.

Nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tháng 4/2025, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án. Các hạng mục này gồm xây dựng ba cầu, bốn nhánh nút giao, gần 11km đường gom; hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), xây dựng một trung tâm điều hành và ba trạm thu phí. Tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng.