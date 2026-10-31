Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Cung đường 4 làn xe uốn lượn giữa núi rừng Bạch Mã

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên có chiều dài khoảng 65km, điểm đầu kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại Tp.Huế, điểm cuối nối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc Tp.Đà Nẵng. Đây là tuyến giao thông quan trọng trên trục Bắc - Nam, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa hai địa phương và giảm áp lực cho QL1A.

Tháng 4/2022, tuyến đường được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe. Tuy nhiên, việc tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc 2 làn, không có dải phân cách cứng giữa hai chiều xe chạy, tiềm ẩn những hạn chế về năng lực thông hành và an toàn giao thông, nhất là khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Trước yêu cầu thực tế, ngày 29/5/2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Tp.Huế và Tp.Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, hướng đến hoàn thiện tuyến đường với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m.

Sau quá trình triển khai, diện mạo tuyến cao tốc đã có nhiều thay đổi. Trên những đoạn tuyến đã hoàn thành thảm mặt đường, mặt đường bê tông nhựa được mở rộng, tạo thành 4 làn xe chạy, phân chia hai chiều bằng dải phân cách cứng.

Các làn xe được tổ chức rõ ràng, vạch sơn kẻ đường được hoàn thiện, góp phần tạo nên diện mạo đồng bộ, hiện đại hơn so với quy mô khai thác trước đây.

Dọc tuyến, hệ thống hạ tầng an toàn giao thông cũng từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Dải phân cách giữa, tôn hộ lan sóng, lưới chống lóa và hệ thống biển báo hiệu đường bộ được lắp đặt tại nhiều vị trí. Các hạng mục này có vai trò phân tách dòng phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu, đồng thời hỗ trợ người điều khiển phương tiện quan sát tốt hơn khi lưu thông qua những đoạn đường cong, khu vực có địa hình phức tạp.

Đặc biệt, cao tốc La Sơn - Hòa Liên có nhiều đoạn uốn lượn qua địa hình đồi núi, trong đó có khu vực thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Một bên tuyến đường là những vạt rừng xanh trải dài, bên còn lại là các khe suối, sườn núi nối tiếp nhau. Địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn cùng nhiều đoạn cong liên tiếp khiến quá trình thi công, mở rộng tuyến đường gặp không ít khó khăn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện các đơn vị đang tiếp tục triển khai, hoàn thiện một số hạng mục còn lại như gia cố lề đường, lắp đặt tôn hộ lan sóng, lưới chống lóa và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, dự án còn có một số hạng mục phát sinh cần xử lý, trong đó có nút giao tại xã Khe Tre (Tp.Huế) và việc khắc phục các vị trí sạt trượt taluy do mưa lũ trong năm 2025 gây ra. Đáng chú ý, tại Km50+700, đơn vị thi công đang triển khai công trình cầu cạn nhằm xử lý vị trí sạt lở, bảo đảm ổn định công trình và an toàn khai thác lâu dài.

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Khi toàn tuyến được hoàn thiện đồng bộ và đưa vào khai thác theo phương án chính thức, cao tốc La Sơn - Hòa Liên được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa Tp.Huế và Tp.Đà Nẵng, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc khu vực miền Trung.