Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Đường lớn kết nối duyên hải với cao nguyên
Được khởi công từ tháng 6-2023, công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang dần về đích đúng tiến độ. Vượt qua những khó khăn về địa chất phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng giá vật liệu xây dựng leo thang, công trình đường bộ cao tốc trọng điểm này từng ngày hoàn thiện, mở ra kỳ vọng lớn về một trục phát triển kinh tế Đông - Tây hiện đại kết nối vùng duyên hải với cao nguyên.
Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản có chiều dài 31,5km, điểm đầu từ nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 + 000 (xã Tây Ninh Hòa) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37km; Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48km.
Hiện nay, việc di chuyển từ khu vực Nha Trang lên khu vực Buôn Ma Thuột phải qua Quốc lộ 26B với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 180km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Khi tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đưa vào khai thác sẽ giúp việc di chuyển thuận lợi hơn, thời gian di chuyển giảm còn hơn 2 giờ.
Phần lớn các đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1 đã hoàn thành công tác đào đắp nền đường, thảm nhựa. Nhiều cây cầu vượt thung lũng sâu và các cửa hầm xuyên núi đang đi vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Không khí thi công khẩn trương trên công trường thể hiện quyết tâm đưa dự án về đích đúng thời hạn vào đầu năm 2027.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục bê tông bản mặt cầu các cầu còn lại trên tuyến trước ngày 30-11; hoàn thành toàn bộ công trình trước 31-12, đảm bảo đủ điều kiện thông xe kỹ thuật; hoàn thành quyết toán khối lượng trong quý I/2027 để đưa dự án vào vận hành.
Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khi hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là đòn bẩy chiến lược tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho cả hai vùng kinh tế.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202611/cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-duong-lon-ket-noi-duyen-hai-voi-cao-nguyen-fbd0a2a/