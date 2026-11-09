Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Đường lớn kết nối duyên hải với cao nguyên

Được khởi công từ tháng 6-2023, công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang dần về đích đúng tiến độ. Vượt qua những khó khăn về địa chất phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng giá vật liệu xây dựng leo thang, công trình đường bộ cao tốc trọng điểm này từng ngày hoàn thiện, mở ra kỳ vọng lớn về một trục phát triển kinh tế Đông - Tây hiện đại kết nối vùng duyên hải với cao nguyên.

Công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang từng ngày được hoàn thiện.

Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản có chiều dài 31,5km, điểm đầu từ nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 + 000 (xã Tây Ninh Hòa) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37km; Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48km.

Cầu Cửa Đông đang hoàn thiện những công đoạn cuối để kết nối với hầm Phượng Hoàng (thuộc địa phần tỉnh Đắk Lắk)

Hiện nay, việc di chuyển từ khu vực Nha Trang lên khu vực Buôn Ma Thuột phải qua Quốc lộ 26B với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 180km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Khi tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đưa vào khai thác sẽ giúp việc di chuyển thuận lợi hơn, thời gian di chuyển giảm còn hơn 2 giờ.

Cầu Hòn Lai dài hơn 600m đã hoàn thành lao lắp dầm, đang thi công bản mặt cầu và lan can cầu. Đây là cây cầu dài nhất trên tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa

Phần lớn các đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1 đã hoàn thành công tác đào đắp nền đường, thảm nhựa. Nhiều cây cầu vượt thung lũng sâu và các cửa hầm xuyên núi đang đi vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Không khí thi công khẩn trương trên công trường thể hiện quyết tâm đưa dự án về đích đúng thời hạn vào đầu năm 2027.

Dưới cái nắng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài thi công trên công trường đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục bê tông bản mặt cầu các cầu còn lại trên tuyến trước ngày 30-11; hoàn thành toàn bộ công trình trước 31-12, đảm bảo đủ điều kiện thông xe kỹ thuật; hoàn thành quyết toán khối lượng trong quý I/2027 để đưa dự án vào vận hành.

Hầm Phượng Hoàng đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, đơn vị thi công đang xử lý nền hầm và xây dựng nhà điều hành.

Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khi hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là đòn bẩy chiến lược tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho cả hai vùng kinh tế.

Công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối trên cầu Hòn Lai.

Công trường nhộn nhịp tại gói thầu xây lắp số 2.

Công nhân thi công lan can cầu Hòn Lai.

Xe chở vật liệu xây dựng liên tục hoạt động tại gói thầu xây lắp số 2 (đoạn giữa của Dự án thành phần 1).

Nhiều đoạn tuyến của công trình đi qua khu vực hiểm trở, địa chất phức tạp nên việc thi công mất nhiều thời gian.

Công nhân bơm bê tông gia cố mái taluy trên công trình.

Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được đưa vào khai thác 22km đầu tuyến.

Tại gói thầu xây lắp số 3 (đoạn giáp tỉnh Đắk Lắk), công nhân đang thi công khoan neo để gia cố mái taluy. Có những mũi khoan sâu đế gần 20m để neo phủ lưới kháng cao nhằm chống sói lở, đá rơi.

Nút giao hoa thị trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột kết nối với tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Đây được coi là nút giao đẹp nhất, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5-2026.