Dự án về đích trong tháng 12/2026

Theo doanh nghiệp đầu tư dự án, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 60 km, gồm đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 43km và đoạn Tân Thanh - Cốc Nam dài khoảng 17km. Tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn 18 năm 11 tháng 19 ngày; thời gian thực hiện theo hợp đồng 32 tháng.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Theo sơ đồ quy mô, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng có mặt cắt ngang giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17m; giai đoạn 2 gồm 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/h. Đoạn Tân Thanh - Cốc Nam có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án khởi công tháng 4/2024, thông tuyến tháng 12/2025, thông xe kỹ thuật đoạn IC03 - Km45 thuộc tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng dài 27km vào tháng 5/2026, mốc hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Trên công trường, các nhà thầu bố trí 71 mũi thi công, huy động 548 máy móc, thiết bị và 1.280 người tham gia. Các công việc đang triển khai gồm thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường, gia cố ta luy và hệ thống an toàn giao thông.

Đến nay, giá trị sản lượng đạt 7.020,45/8.544,04 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Công tác đào nền đạt 97,63%, đắp nền đạt 98,52%. Toàn dự án đã rải cấp phối đá dăm 50,6/59,87km, đạt 84,5%; thảm bê tông nhựa 48,8/59,87km, đạt 81,5%. Các cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành; một số cầu đang thi công khe co giãn, thảm mặt cầu và các công việc hoàn thiện.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra, chỉ đạo tại công trường.

Tại tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, phạm vi 2 làn xe cơ bản thảm xong 2 lớp bê tông nhựa. Đối với phạm vi mở rộng 4 làn xe, công tác cấp phối đá dăm cơ bản hoàn thành. 7 cầu mở rộng theo quy mô giai đoạn 2 đang thi công mố, trụ và đúc dầm bê tông cốt thép dự ứng lực phần mở rộng.

Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, song vẫn còn cục bộ một số vị trí nhà ở, đất và hạ tầng kỹ thuật chưa được giải quyết. Các vị trí còn vướng gồm 41 vị trí đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ.

Để đáp ứng tiến độ, doanh nghiệp dự án kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác GPMB tại nút giao IC04, trạm dừng nghỉ, 41 vị trí đường gom và di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/12.

Sớm hoàn thiện hạ tầng liên quan

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nguyên đán 2027, doanh nghiệp dự án đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ Xây dựng xem xét, cho phép khai thác tạm, miễn phí đoạn tuyến dài 36,5km, từ Chi Lăng (tại Km45+130), qua nút giao IC03 đến nút giao trung chuyển tại Km5+325.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng theo địa bàn, gồm công an, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, y tế và các lực lượng liên quan, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành để thống nhất phương án khai thác tạm. Các đơn vị huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị và tổ chức diễn tập xử lý sự cố trên tuyến trước khi đưa vào khai thác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà, động viên công nhân thi công tại hiện trường.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ. Đồng thời, đề nghị tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn triển khai, tổ chức phương án bố trí người ứng trực, bảo đảm ATGT trong thời gian khai thác.

Báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết: Hiện nay, chỉ một số vị trí đường gom và trạm dừng nghỉ còn vướng mắc mặt bằng, tỉnh đang tập trung giải quyết, trong đó có cả phương án cưỡng chế.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác triển khai của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án.

Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng. Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 31/12 tới. Phấn đấu hoàn thành nghiệm thu để tổ chức thông xe ngay, phục vụ lưu thông tạm trong dịp Tết.

Bộ trưởng cũng đề nghị, đoạn từ TP Bắc Giang cũ đến Lạng Sơn cần bố trí xây dựng trạm dừng nghỉ để bảo đảm khai thác thuận lợi, an toàn. Ngay khi được bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư cần tập trung máy móc xây dựng ngay trạm dừng nghỉ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sớm hướng dẫn các đơn vị liên quan nghiên cứu công tác tổ chức giao thông, có thể nâng vận tốc xe chạy từ 80km/h lên 90km/h theo tiêu chuẩn hiện hành, khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan khi thẩm định, triển khai các dự án cao tốc cần nghiên cứu xây dựng đường gom hai bên thành đường song hành, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế, không nên chỉ làm các đoạn nhỏ, chỉ phục vụ vài hộ dân.

Thương Nguyễn