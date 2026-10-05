Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tăng tốc thi công, chờ vốn mở rộng 4 làn xe

Thi công đồng loạt các dự án

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 9.997 tỷ đồng do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm đại diện chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2028.

Hình ảnh thi công gói thầu XL-01 cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Dự án được triển khai với 4 gói thầu xây lắp. Đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.319,9 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 8.332 tỷ đồng, tương đương 27,84%.

Trong đó gói thầu XL-01 đạt 30,82%; XL-02 đạt 36,5%; XL-03 đạt 27,26% và XL-04 đạt 8,06%. Đánh giá của chủ đầu tư, các gói thầu cơ bản đang triển khai theo kế hoạch.

Tại gói XL-01, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai đào, đắp nền đường, hệ thống cống, hầm chui dân sinh và các công trình cầu.

Khối lượng đào nền đã đạt hơn 1,31 triệu m3, đắp nền hơn 1,2 triệu m3. Nhiều cầu trên tuyến đã hoàn thành cọc khoan nhồi, chuyển sang thi công phần thân, bệ và kết cấu phía trên.

Gói XL-02 tập trung vào 2 công trình hầm cùng các hạng mục nền đường, cầu và công trình trên tuyến. Trong khi đó, gói XL-03 đang được đẩy mạnh thi công cầu Hòa Sơn cùng hàng loạt cầu trên đoạn tuyến từ Km40+750 đến Km50+260.

Đáng chú ý tại cầu Hòa Sơn - cây cầu dây văng có nhịp chính dài 550 m qua hồ Hòa Bình, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 90/90 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp P8, P9 và hoàn thành bệ trụ tháp, hiện đang thi công thân trụ.

Cầu Hòa Sơn là công trình trọng điểm trên tuyến với kinh phí đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Đối với gói XL-04, nền đường đoạn Km50+400 đến trước hầm số 3 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng đào đắp theo báo cáo, đồng thời các nhà thầu tiếp tục triển khai nhiều hạng mục khác.

Công tác giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe đã cơ bản bàn giao cho các nhà thầu. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ.

Kiến nghị bố trí hơn 8.000 tỷ đồng để hoàn thiện 4 làn xe

Dù tiến độ đang được đẩy nhanh, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn do tuyến đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện địa chất phức tạp, có nguy cơ sạt lở.

Dự án còn có cầu dây văng Hòa Sơn, 3 hầm qua núi, nhiều cầu có trụ cao trên 50 m và khoảng 5,5 km cầu cạn khiến thời gian thi công các hạng mục lớn kéo dài.

Bên cạnh đó, mưa lớn, bão và thời tiết bất lợi thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là thi công nền đường, vận chuyển và tập kết vật liệu. Biến động giá nhiên liệu cũng tạo thêm áp lực đối với quá trình triển khai dự án.

Các đơn vị tăng tốc thi công.

Đặc biệt, UBND tỉnh Phú Thọ kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến từ quy mô phân kỳ 2 làn xe lên quy mô hoàn thiện 4 làn xe.

Tỉnh đã nhiều lần đề xuất nội dung này, song đến nay chưa được cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương. Việc chưa xác định được nguồn vốn cho giai đoạn hoàn thiện đang ảnh hưởng đến việc triển khai một số hạng mục.

Một số nhà thầu đã thi công nền đường đến cao độ K98 nhưng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mặt đường chưa thể phê duyệt do phải tính toán lại kết cấu để phù hợp với quy mô hoàn thiện 4 làn xe.

Ngoài ra, một số hạng mục được đầu tư theo giai đoạn 1 cũng có nguy cơ không thể tận dụng khi chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Với hệ thống hầm, việc triển khai một số hạng mục của giai đoạn hoàn thiện sau khi hầm chính đã đưa vào khai thác cũng có thể gây ảnh hưởng đến vận hành, nhất là khi phải thi công nổ mìn để mở rộng hoặc kết nối hầm lánh nạn.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng đoạn tuyến Km19+000 - Km53+000 từ 2 lên 4 làn xe, đồng thời quan tâm bố trí khoảng 8.171 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện.

Theo tính toán của địa phương, sau khi hoàn thiện, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 18.168 tỷ đồng.

Địa phương kiến nghị bố trí hơn 8.171 tỷ đồng để mở rộng tuyến lên quy mô 4 làn xe.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án; Tháo gỡ các khó khăn về kỹ thuật, nguồn vốn và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc sớm quyết định nguồn lực cho giai đoạn hoàn thiện không chỉ giúp tránh phải đầu tư, điều chỉnh lại một số hạng mục sau này mà còn tạo điều kiện để tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được triển khai đồng bộ theo quy mô 4 làn xe, phát huy hiệu quả kết nối khu vực Tây Bắc.