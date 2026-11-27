Ngày 27/11, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Tăng tốc GPMB cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua Đồng Nai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 390ha. Đến nay, các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư gần 373ha, đạt hơn 95% tổng diện tích. Phần mặt bằng còn lại chủ yếu nằm trên địa bàn các xã Phú Hòa và Phú Lâm.

Đối với diện tích chưa bàn giao, các địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn vốn bổ sung phục vụ GPMB chưa được bố trí đầy đủ, khiến các cơ quan chức năng chưa có kinh phí chi trả cho người dân.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai kiến nghị liên danh nhà đầu tư và Ban QLDA đường bộ miền Bắc sớm bố trí đủ kế hoạch vốn, bảo đảm kinh phí để các địa phương chi trả bồi thường, hỗ trợ, hoàn thành công tác GPMB.

Tại buổi làm việc, đại diện các phường, xã có dự án đi qua đề nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các tuyến đường gom dân sinh và hệ thống thoát nước, bảo đảm kết nối hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu và bãi đổ thải, phục vụ thi công dự án.

Đơn vị thi công được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị liên danh nhà đầu tư và Ban QLDA đường bộ miền Bắc khẩn trương bố trí đủ nguồn vốn, chuyển kinh phí cho các địa phương để chi trả bồi thường, hỗ trợ người dân, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Đối với các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu đầu tư đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước và các hạng mục liên quan, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét bổ sung.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 được đầu tư theo phương thức PPP, có chiều dài khoảng 60,24km. Điểm đầu tại Km 0+000, khu vực nút giao với QL1, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Dầu Giây, TP Đồng Nai. Điểm cuối tại Km 60+243,83, kết nối với điểm đầu dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.981 tỷ đồng, do Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải làm nhà đầu tư. Công trình khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027.

Tuyến được chia thành hai phân đoạn thi công. Trong đó, đoạn Km 0+000 - Km 28+000 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận; đoạn Km 28+000 - Km 60+243,83 do Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện.

Tại phân đoạn đầu tuyến, nhà thầu huy động khoảng 200 nhân sự cùng 193 máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Các hạng mục đào, đắp nền đường, hệ thống cống thoát nước, hầm chui dân sinh và cầu trên tuyến đang được triển khai.

Ở phân đoạn Km 28+000 - Km 60+243,83, nhà thầu bố trí 137 nhân sự cùng nhiều thiết bị thi công. Tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, các đơn vị đang triển khai đào, đắp nền đường, xử lý nền đất yếu bằng cọc CDM, thi công cầu, cống và hầm chui dân sinh.