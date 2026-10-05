Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thay đổi nhà thầu để bù tiến độ

Thu hồi, điều chuyển 4/7 nhà thầu phụ

Ngày 5/10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo TP yêu cầu các nhà thầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tăng nguồn lực, bù tiến độ, trong bối cảnh một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thi công và nguồn vật liệu tiếp tục thiếu.

Nhiều hạng mục của dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang chờ vật liệu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Cần Thơ chỉ đạo, chủ đầu tư tập trung kiểm soát tiến độ từng gói thầu, buộc nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và có giải pháp bù tiến độ đối với các phần việc chậm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, tại dự án thành phần (DATP) 3, chủ đầu tư đã thu hồi, điều chuyển khối lượng của 4/7 nhà thầu phụ do năng lực không bảo đảm. Công tác huy động nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị của một số nhà thầu cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Ba DATP 2, 3 và 4 do Cần Thơ làm cơ quan chủ quản có tổng chiều dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, tổng giá trị thực hiện khoảng 11.971 tỷ đồng, tương đương 60,63% giá trị hợp đồng.

Trong 3 DATP, DATP3 đang là dự án có tiến độ giải ngân thấp và phát sinh yêu cầu điều chỉnh khối lượng giữa các nhà thầu. Năm 2026, DATP3 được bố trí 1.167 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, dự án mới giải ngân gần 420 tỷ đồng, tương đương 36% kế hoạch vốn năm.

Theo Ban QLDA, ngoài nguyên nhân thiếu vật liệu và một số đoạn tuyến đang gia tải chờ lún, năng lực huy động nguồn lực của nhà thầu cũng là vấn đề cần xử lý.

Việc thu hồi, điều chuyển khối lượng của 4/7 nhà thầu phụ được thực hiện trong bối cảnh năng lực thi công của các đơn vị này không bảo đảm yêu cầu.

Đây cũng là lý do Cần Thơ đang yêu cầu các nhà thầu rà soát, cập nhật tiến độ thi công bù, xác định lại các công việc theo kế hoạch tổ chức thi công và bố trí nguồn lực phù hợp.

Đối với DATP4, tỷ lệ giải ngân năm 2026 hiện khoảng 30,33%, gần 532 tỷ đồng trong tổng số 1.754 tỷ đồng vốn được bố trí.

Ban QLDA cho rằng kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án được bố trí khá lớn so với khối lượng có khả năng nghiệm thu, thanh toán trong từng thời điểm. Phần cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành, trong khi phần tuyến chủ yếu đang gia tải chờ lún nên khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán chưa cao.

Nhà thầu đang thi công.

Thiếu vật liệu, khó tăng tốc thi công

Ông Phan Minh Trí, Phó giám đốc Ban QLDA cho rằng, một trong những trở ngại khiến việc tăng tốc thi công gặp khó là nguồn vật liệu.

Tổng nhu cầu cát san lấp của 3 DATP khoảng 16,6 triệu m³, trong đó đã đưa về công trường khoảng 11,5 triệu m³. Riêng DATP4, từ đầu năm đến nay cần khoảng 3 triệu m³ nhưng mới đưa về khoảng 0,9 triệu m³.

Nguồn cung cát sụt giảm do một số mỏ hết trữ lượng, hết thời hạn khai thác hoặc bị thu hồi giấy phép. Các mỏ còn hoạt động chưa đáp ứng sản lượng theo kế hoạch. Mỏ cát biển B1.4 mới bắt đầu khai thác nên chưa thể bù đắp phần thiếu hụt.

Với đá, tổng nhu cầu của 3 dự án khoảng 4,2 triệu m³; đã đưa về công trường khoảng 1,2 triệu m³, xác định nguồn khoảng 1,5 triệu m³.

Riêng DATP3 còn khoảng 556.000m³ đá chưa xác định được nguồn cung. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tìm nguồn tại Đồng Nai và TP.HCM.

Trước tình hình này, Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu không chỉ bổ sung thiết bị, nhân lực mà phải chủ động phương án vật liệu để tránh tình trạng đã điều chuyển khối lượng nhưng năng lực thi công mới vẫn không thể đáp ứng tiến độ.

Thành phố cũng đang phối hợp với các địa phương có nguồn vật liệu để hoàn thiện thủ tục khai thác, điều phối cát, đá về công trường. Các nguồn cát từ những mỏ Tân Lộc, Phước Lộc, Trà Nóc và mỏ CC.4 của Vĩnh Long đang được tính toán bổ sung cho dự án.

Nút giao IC4 trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là điểm giao quan trọng kết nối trục cao tốc Bắc - Nam với tuyến cao tốc ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu tiến độ giải ngân phải đi cùng khối lượng thi công thực tế, không chạy theo giải ngân bằng mọi giá. Với phần vốn chưa có khả năng hấp thụ, thành phố đang rà soát để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu.

Ban QLDA đã đề nghị điều chuyển nội bộ 315 tỷ đồng vốn của DATP3 và 315 tỷ đồng vốn của DATP4 sang các dự án khác.

Về tiến độ tổng thể, Cần Thơ nhận định việc hoàn thành 3 dự án thành phần trong năm 2027 vẫn có cơ sở. Tuy nhiên, khối lượng còn lại tập trung lớn ở phần tuyến, gồm xử lý nền đất yếu, đắp gia tải, dỡ tải, thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục phục vụ khai thác.

Thành phố yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực, tổ chức thi công liên tục tại những đoạn đủ điều kiện; đồng thời nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian gia tải đối với nền đất yếu, qua đó tạo điều kiện chuyển nhanh sang các công đoạn tiếp theo.

Tiến độ 3 dự án thành phần Ba dự án thành phần 2, 3 và 4 có tổng chiều dài 132,47km, tổng mức đầu tư 31.288,077 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt 11.971,193/19.744,409 tỷ đồng, tương đương 60,63% giá trị hợp đồng. Năm 2026, tổng vốn bố trí cho 3 dự án là 3.763,602 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 1.656,242 tỷ đồng, đạt khoảng 44,01%. Riêng DATP2 giải ngân khoảng 83,59%, DATP3 đạt 35,99% và DATP4 đạt 30,33%. Tại DATP3, 4/7 nhà thầu phụ đã bị thu hồi, điều chuyển khối lượng do năng lực không bảo đảm.