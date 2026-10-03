Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng bố trí 4 trạm dừng nghỉ

Ngày 3/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, cho biết công tác giải phóng mặt bằng các trạm dừng nghỉ tại DATP2, DATP4 và DATP3 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành.

Phối cảnh trạm dừng nghỉ trên cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cụ thể, tại DATP2, trạm dừng nghỉ bố trí từ Km77+500 đến Km78+350, thuộc xã Đông Hiệp, TP Cần Thơ có tổng diện tích khoảng 5ha. Theo ông Châu Văn Vũ, mặt bằng khu vực này đã được giải phóng trong năm 2025.

Tại DATP3, trạm dừng nghỉ bố trí tại Km129+000, thuộc xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ có diện tích khoảng 2ha, hiện còn 12 hộ dân liên quan. Đến nay, các hộ dân đều đã thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Tại DATP4, trạm dừng nghỉ bố trí tại Km135+700, thuộc xã Long Hưng, TP Cần Thơ có diện tích khoảng 2,3ha. Khu vực này cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025.

Riêng DATP1, trạm dừng nghỉ bố trí tại Km22+300, thuộc xã Châu Phú, tỉnh An Giang. Theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh An Giang, tổng diện tích mặt bằng hai bên tuyến là 57.320m².

Trong đó, trạm bên phải tuyến có diện tích 28.108m²; trạm bên trái tuyến có diện tích 29.212m². Các khu vực được bố trí đoạn vuốt nối với đường cao tốc, đất lưu không, ta-luy và các phân khu chức năng.

Nhà thầu đang thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo hồ sơ, trạm dừng nghỉ DATP1 gồm các hạng mục dịch vụ công như bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, điểm cung cấp thông tin, khu tuyên truyền an toàn giao thông, khu vực cứu hộ và sơ cứu tai nạn.

Các hạng mục thương mại gồm khu ăn uống, giải khát, khu giới thiệu và bán hàng hóa, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, khu rửa xe, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí và các dịch vụ thiết yếu khác.

Dự án còn có khu sản xuất, chế biến đặc sản, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu tổ chức hội chợ, hoạt động văn hóa và các hạng mục khuyến khích đầu tư.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ trạm dừng nghỉ DATP1 hơn 357 tỷ đồng, do nhà đầu tư huy động 100%. Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Theo kế hoạch được phê duyệt, thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự kiến trong quý I/2026 và khởi công quý II/2026.

Sơ đồ các trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

UBND tỉnh An Giang giao Ban Quản lý dự án tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan. Theo hồ sơ dự án, trạm dừng nghỉ tại DATP3 đang lập thiết kế kỹ thuật; các trạm tại DATP1, DATP2 và DATP4 đang lập dự án.

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến được bố trí cách nhau khoảng 50-60 km, phục vụ nhu cầu dừng, nghỉ và các dịch vụ thiết yếu cho phương tiện, người dân. Quy mô dịch vụ gồm cung cấp xăng, dầu, sửa chữa nhỏ, bãi đỗ xe, nhà nghỉ, nhà vệ sinh và cửa hàng ăn uống, tuân theo TCVN 5729:2012 về đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188km, tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, đoạn qua An Giang dài khoảng 57km, vốn hơn 13.500 tỷ đồng; ba dự án còn lại qua TP Cần Thơ dài hơn 131km, tổng vốn gần 31.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tốc độ khai thác 80km/h; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng nền đường hơn 32m với 6 làn xe.