Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa, tài xế cần lưu ý gì?

Từ hôm nay (12/10), Cục Đường bộ Việt Nam cho phép điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo đó giảm tốc độ khai thác tối đa tại các làn, đoạn tuyến đang áp dụng mức 120km/h xuống còn 100km/h.

Một đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Quy định tốc độ mới có hiệu lực khi hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được điều chỉnh hoàn tất và đưa vào sử dụng trên tuyến.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện khai thác thực tế. Mục tiêu là bảo đảm tốc độ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề, qua đó nâng cao an toàn giao thông.

Cụ thể, tốc độ tối đa tại các làn, đoạn tuyến hiện được phép lưu thông với tốc độ 120km/h sẽ giảm xuống 100km/h. Các mức tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông còn lại vẫn được giữ nguyên theo phương án hiện hành.

Để bảo đảm an toàn, VEC khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo, đặc biệt là biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao.

Người điều khiển phương tiện cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc; đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đơn vị quản lý vận hành và các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 50km, được đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2012. Đến năm 2016, tốc độ tối đa trên tuyến được điều chỉnh tăng lên 120km/h.

Tuyến đường tiếp nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo thành hành lang giao thông kết nối cửa ngõ phía Nam Hà Nội và phục vụ lưu lượng phương tiện lớn. Trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ liền kề, phương tiện hiện được lưu thông trên 6 làn xe, với tốc độ tối đa 100km/h.