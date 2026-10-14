Cao tốc Cầu Giẽ-Cao Bồ phân làn theo tốc độ từ 20/10

Cao tốc Cầu Giẽ-Cao Bồ phân làn tốc độ, dự tính xử phạt nếu sai làn, sai tốc độ từ ngày 20/10/2026. (Ảnh: Nhật Tân)

Tối 13/10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin về phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Cao Bồ, theo đó làn sát dải phân cách giữa được bố trí làm làn chạy tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/giờ và tối thiểu 80km/giờ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trên cơ sở kiến nghị của lực lượng chức năng và kết quả khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến theo hướng phân làn phương tiện căn cứ vào tốc độ lưu thông.

Cụ thể, làn 1, sát dải phân cách giữa, được quy định tốc độ tối đa 100km/giờ, tốc độ tối thiểu 80km/giờ. Đối với xe khách hơn 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ hơn 7,5 tấn, các phương tiện không được lưu thông thường xuyên tại làn này mà chỉ được sử dụng để vượt xe; sau khi vượt, người điều khiển phương tiện phải trở về làn 2 liền kề bên phải.

Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu 80km/giờ phải lưu thông ở làn 2, nhường làn 1 cho những phương tiện đáp ứng yêu cầu tốc độ cao hơn. Tại làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/giờ, tốc độ tối thiểu 60km/giờ, dành cho các loại ô-tô.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc phân làn theo tốc độ nhằm khắc phục tình trạng phương tiện di chuyển chậm nhưng bám làn sát dải phân cách giữa, ảnh hưởng đến năng lực thông hành và hiệu quả khai thác tuyến đường, đồng thời gây cản trở, tạo tâm lý ức chế cho người điều khiển các phương tiện khác.

Đến nay, công tác lắp đặt biển báo và sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản hoàn tất, phục vụ việc triển khai phương án tổ chức giao thông mới.

Dự tính, từ ngày 14 đến 19/10/2026, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn người điều khiển phương tiện chấp hành quy định mới, đồng thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Từ ngày 20/10/2026, lực lượng chức năng dự tính tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn chạy tốc độ cao (làn 1).

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ giới hạn tốc độ và sử dụng đúng làn đường theo quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.