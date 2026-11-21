Nguồn đá được tập trung huy động về công trường Dự án thành phần 1 phục vụ công tác thi công.

Những ngày cuối tháng 11, không khí thi công trên công trường Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 trở nên khẩn trương.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 16 km. Đến nay, hơn 5 km đường và cầu đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường. Đáng chú ý, sau khi tỉnh An Giang thống nhất cho phép khai thác khoảng 267.000 m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án, nút thắt lớn về nguồn vật liệu từng bước được tháo gỡ.

Mỗi ngày, hàng ngàn mét khối đá từ các mỏ ở An Giang được vận chuyển về công trường, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại.

Các nhà thầu thi công Dự án thành phần 1 đang tăng tốc thi công.

Kỹ sư Trần Thanh Lịch, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Thiên An, cho biết, tại đoạn tuyến do đơn vị phụ trách, các hạng mục chính như thảm nhựa mặt đường, lắp đặt biển báo cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, công trình an toàn giao thông và chuẩn bị sơn vạch kẻ đường.

Trong khi đó, tại nút giao đường tỉnh 850, vị trí kết nối với Dự án thành phần 2 thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp, nhịp độ thi công cũng được đẩy lên cao. Khi nguồn đá được đưa về công trường, nhà thầu nhanh chóng tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt theo hình thức cuốn chiếu. Các mũi thi công tập trung thực hiện lớp cấp phối đá dăm, thảm nhựa mặt đường và hoàn thiện các cầu trên tuyến chính.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Km0+000), thuộc phường Mỹ Trà; điểm cuối tại Km16+000, thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo thiết kế, dự án có 1 nút giao liên thông với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, xây dựng 19 cầu trên tuyến, gồm 17 cầu trên tuyến cao tốc và 2 cầu thuộc nhánh nút giao. Bên cạnh đó, hệ thống đường gom dân sinh có tổng chiều dài khoảng 23,052 km cùng 23 cống thoát nước ngang được đầu tư xây dựng, bảo đảm kết nối giao thông khu vực, khả năng tiêu thoát nước và phù hợp với hệ thống thủy lợi hiện hữu.

Hiện nay, cùng với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Với nguồn vật liệu từng bước được bảo đảm, công trường đang có thêm điều kiện thuận lợi để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 1 vào cuối tháng 12-2026.