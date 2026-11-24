Khối lượng còn lớn, tiến độ chịu nhiều sức ép

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài khoảng 27,43km. Theo quy hoạch, tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe ở giai đoạn hoàn chỉnh; trong giai đoạn 1, nền đường rộng 17m.

Theo quyết định phê duyệt, dự án dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2027. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu đưa công trình về đích ngay trong năm 2026.

Nhà thầu thi công Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Sau đợt kiểm tra hiện trường ngày 12/11/2026, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến chính đã hoàn thành, bàn giao 100%. Riêng hạng mục đường gom bổ sung vẫn đang thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vật liệu, tổng nhu cầu cát đắp nền đường của dự án khoảng 3,9 triệu m³. Đến nay, toàn bộ khối lượng cát đã được đưa về công trường và hoàn thành công tác đắp gia tải.

Đối với vật liệu đá, tổng nhu cầu khoảng 0,9 triệu m³. Trong đó, dự án thành phần 1 có nhu cầu khoảng 0,5 triệu m³ và đã xác định đủ nguồn cung. Dự án thành phần 2 có nhu cầu khoảng 0,4 triệu m³, nhưng mới xác định được nguồn cung khoảng 0,35 triệu m³, còn thiếu khoảng 0,05 triệu m³.

Đáng chú ý, khả năng cung cấp bê tông nhựa cho dự án trong những tháng cuối năm đang gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn cung và giá thành tăng cao.

Về sản lượng thi công, toàn dự án đạt 4.164 tỷ đồng, tương đương 84,2% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 đạt 2.087/2.535 tỷ đồng, tương đương 82,3%; dự án thành phần 2 đạt 2.077/2.409 tỷ đồng, tương đương 86,2%.

Các dự án thành phần đã hoàn thành công tác đắp gia tải, thi công cọc đất gia cố xi măng (CDM) và các cầu trên tuyến; hiện đang triển khai dỡ tải, thi công cống thoát nước, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá khối lượng công việc còn lại rất lớn. Nếu các chủ đầu tư và nhà thầu không có nỗ lực cao hơn, việc hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 sẽ rất khó khăn.

Giải ngân mới đạt hơn 30%, yêu cầu tăng tốc đồng bộ

Một trong những vấn đề đáng chú ý tại dự án là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu.

Năm 2026, tổng số vốn bố trí cho dự án khoảng 1.178 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân mới đạt hơn 360 tỷ đồng, tương đương 30,6%.

Cụ thể, dự án thành phần 1 giải ngân 159,6/478,5 tỷ đồng, đạt 33,3%; dự án thành phần 2 giải ngân 201/700 tỷ đồng, đạt 28,7%. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại công trường, đồng thời khắc phục những vướng mắc trong công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu và thanh toán khối lượng đã thực hiện.

Để tháo gỡ khó khăn, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu tập trung rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ thi công cụ thể theo tuần, tháng; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp.

Đặc biệt, các nhà thầu cần chủ động tập kết cấp phối đá dăm, đá sử dụng cho sản xuất bê tông nhựa, tránh bị động về nguồn vật liệu. Việc tổ chức thi công cần thực hiện theo hình thức cuốn chiếu đối với các hạng mục nền, móng và mặt đường.

Đối với các cấu kiện bê tông đúc sẵn và thiết bị an toàn giao thông như giải phân cách, hàng rào, hộ lan, tấm chống chói, biển báo..., nhà thầu cần sớm đặt hàng, tổ chức sản xuất hàng loạt và tập kết tại địa điểm phù hợp để triển khai lắp đặt ngay khi đủ điều kiện.

Bên cạnh yêu cầu tăng tốc thi công, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn thiện các công trình, hệ thống phục vụ quản lý, vận hành và khai thác tuyến cao tốc.

Các hạng mục được đặt ra gồm hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (ITS), công trình kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí và trạm dừng nghỉ.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp rà soát, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 636/KL-TTCP ngày 3/9/2026 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, cần chấn chỉnh công tác khảo sát, xác định nhu cầu và phương án huy động nguồn vật liệu ngay từ khâu lập dự án; tăng cường kiểm tra việc huy động vật liệu của chủ đầu tư, nhà thầu, tránh tình trạng chậm tiến độ do thiếu nguồn cung.