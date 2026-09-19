Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Gỡ khó về nguồn cung vật liệu để đẩy nhanh thi công

Thi công tại nút giao IC 10 thuộc dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Dự án Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với tổng chiều dài 110km chia làm 2 thành phần Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang- Cà Mau.

Đến nay tuyến chính đã hoàn thành đưa vào khai thác, còn lại 9 nút giao, 2 trạm dừng nghỉ và các tuyến nối đang được chủ đầu tư (Ban quản lý dự án Mỹ Thuận) tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại nút giao IC 10, đoạn đấu nối từ tuyến Quốc lộ 63 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau đến nay cơ bản hoàn thành khoảng 50% khối lượng công trình, đến nay đã hoàn thành cơ bản phần cấp phối đá dăm.

Theo chỉ huy công trường cho biết, trong đầu tháng 10, đơn vị sẽ tiến hành thảm bêtông nhựa và thảm nhựa hoàn thành đoạn nối tuyến với Quốc lộ 63, dự kiến trong tháng 11/2026 sẽ hoàn thành cơ bản đưa vào khai thác nút giao. Đồng thời, tổ chức thực hiện khai thông kênh mương nhằm đảm bảo sản xuất cho người dân địa phương.

Thi công tại nút giao IC 10 thuộc dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Anh Phan Văn Cường, công nhân thi công nút giao cho hay: "Nhờ sự quan tâm động viên kịp thời từ phía chủ đầu tư và chỉ huy trưởng công trường, chúng tôi có thêm rất nhiều động lực để thi công các hạng mục còn lại. Tuy miền Tây bước vào thời tiết mưa nhiều, nhưng anh em công nhân vẫn tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thi công. Tất cả anh em công nhân đều quyết tâm thi công tốt những công đoạn cuối cùng, phấn đấu đến tháng 11/2026 hoàn thành cơ bản và đưa nút giao vào khai thác, góp phần đưa dự án về đích đúng hẹn."

Còn tại nút giao IC6, đến nay tiến độ đạt 80%, các hạng mục còn lại thảm bêtông nhựa, an toàn giao thông đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Phan Xuân Nam, Chỉ huy trưởng tại nút giao IC 6 (Tập đoàn CIENCO4) cho biết, hiện nhà thầu đang huy động gần 100 công nhân, kỹ sư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục cuối cùng của dự án như, hạ tầng giao thông và thảm bêtông nhựa. Với điều kiện thời tiết không mưa, đơn vị tập trung cho hạng mục thảm bêtông nhựa và đưa vào vận hành nút giao IC6 vào đầu tháng 10/2026.

"Anh em công nhân đang nỗ lực từng ngày, tăng ca kíp để tiến hành thi công đảm bảo theo tiến độ. Việc thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động được đơn vị thi công đặt lên hàng đầu" - ông Phan Xuân Nam, Chỉ huy trưởng tại Nút giao IC 6 chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với chiều dài trên 110km, 95 cây cầu trên tuyến, đến nay đã hoàn thành tuyến chính.

Bên cạnh đó, có 9 nút giao (IC 2, IC 3, IC4, IC 5, IC6, IC8, IC 9, IC 10 và IC 12) đã hoàn thành 3 nút giao là IC 2, IC5, IC12 và trên 20km tuyến đấu nối đang triển khai thực hiện. Hiện nay sản lượng còn khoảng 500 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các nút giao và tuyến kết nối. Ban đang huy động nhân lực, trang thiết bị để thực hiện các nút giao còn lại và các tuyến đấu nối.

Về nguồn cung vật liệu, ông Trần Văn Thi cho biết trên tuyến hiện còn thiếu khoảng 3.000m³ đá. Đơn vị đã làm việc với tỉnh An Giang để được cung cấp nguồn đá này. Nếu nguồn cung cấp đá được đáp ứng đầy đủ, các dự án nút giao và tuyến kết nối dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao IC 6 đảm bảo hoàn thành trong tháng 9. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Đồng thời, ban tiến hành xử lý khai thông các kênh mương để phục vụ sản xuất cho người dân sống ven tuyến cao tốc ở tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ.

Cũng theo ông Trần Văn Thi, trên tuyến cũng có 2 trạm dừng nghỉ, thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang đến nay đơn vị thi công đang tiến hành xử lý nền, tuy nhiên còn vướng về vấn đề giao đất cho nhà đầu tư để tiến hành xây dựng. Hiện đơn vị cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành xử lý điểm vướng thủ tục để tiến hành xây dựng.

Ông Trần Văn Thi thông tin thêm theo quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiến hành xây dựng 1.200km đường cao tốc, đến nay đã và đang thực hiện chỉ có khoảng 600km, còn lại dự kiến sẽ thực hiện trong 5 năm tới.

Để giải bài toán về nguồn cung vật liệu; trong đó, chủ yếu là vật liệu đá. Ban cũng đề xuất với Bộ Xây dựng, Chính phủ cần có cơ chế điều phối nguồn cung vật liệu đá cấp vùng để đáp ứng nhu cầu xây dựng đường cao tốc nói riêng, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói chung./.