Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Tháo gỡ khó khăn, lập lại đường găng tiến độ để đưa dự án về đích

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Chiều 23/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị và Huế).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị và Huế).

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh ghi nhận địa phương đã rất tích cực bàn giao mặt bằng. Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm chỉ khoảng 2 tháng, nhưng khối lượng cần giải ngân lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Trên toàn tuyến 98 km chỉ còn vài đoạn ngắn chưa bàn giao hoàn toàn, ông đề nghị UBND TP Huế và chủ đầu tư phối hợp lập kế hoạch bảo vệ thi công để có mặt bằng thông suốt thuận lợi cho máy móc, thiết bị di chuyển hiệu quả, tránh việc điều động máy móc đi lại nhiều lần gây tốn kém.

Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết cho từng điểm găng và báo cáo tiến độ, hoạt động hằng ngày. Biểu đồ tiến độ phải thể hiện đầy đủ các yếu tố máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và số lượng nhân công cho từng công đoạn. Qua đó, đối chiếu lại hồ sơ dự thầu để điều chỉnh khối lượng, máy móc phù hợp với năng lực thực tế của nhà thầu.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chỉ đạo cử 1 Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phụ trách có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành. Phối hợp với các nhà thầu, linh hoạt điều chuyển thiết bị giữa các mũi thi công ngay tại hiện trường, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, hoặc kéo máy móc đi xa tốn kém. Tận dụng tối đa nhân công hiện có tại công trường, tổ chức "3 ca, 4 kíp" để sớm hoàn thành dự án.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh công trình cầu trên tuyến. Đặc biệt, tại nút giao tỉnh lộ 12B, tại Km72+370 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho phép triển khai song song công tác khảo sát địa chất, thiết kế và đúc dầm định hình. Tận dụng số liệu địa chất lân cận để xác định sơ bộ chiều dài cọc, đúc dầm trước, nhằm rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành sớm để giải ngân vốn. Đối với các đơn vị đã đạt tiến độ, tập trung hoàn thiện sớm để rút quân sang các dự án khác hoặc hỗ trợ bù khối lượng cho các đơn vị đang chậm.

Theo ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tổng lũy kế sản lượng thi công của 3 gói thầu xây lắp đến nay đã đạt hơn 1.944 tỷ đồng trên tổng giá trị 4.440 tỷ đồng, tương đương khoảng 43,8% giá trị hợp đồng.

Để đạt được kết quả này, toàn công trường đã huy động 143 mũi thi công, 594 xe máy thiết bị cùng 1.123 nhân sự, bao gồm 124 kỹ sư và gần 1.000 công nhân, lái xe, lái máy. Nhờ sự tập trung lực lượng, công tác xử lý đất yếu trên tuyến chính đã hoàn thành toàn bộ 1,27km.

Nhịp độ thi công nền đường cũng ghi nhận khối lượng tích cực khi đào nền đạt 2,56/3,39 triệu m³, đạt 76% và đắp nền đường đạt 2,09/2,54 triệu m³, đạt 82%. Bên cạnh đó, hạng mục cấp phối đá dăm đã phủ được 54,84km trên tổng số 74,22km.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn báo cáo tiến độ dự án với Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác.

Đối với mặt đường thảm bê tông nhựa, các đơn vị đã hoàn thành đạt 39,6% và 23,33% các lớp thảm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình cầu cũng tiến triển đồng bộ: Cống ngang hoàn thành 244/261 cái đạt 93,5%, hầm chui dân sinh hoàn thành 42/68 vị trí đạt 61,8%. Toàn bộ 35 cầu trên tuyến và nút giao đều đã ra quân thi công, trong đó 15 cầu đã hoàn thành lao lắp dầm.

Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xét theo từng gói thầu, gói XL1 hiện dẫn đầu về tiến độ khi đạt 663,26 tỷ đồng đạt 53,4% giá trị hợp đồng. Gói XL2 đạt 1.211,86 tỷ đồng đạt 39%, còn gói XL3 đạt 22,28 tỷ đồng đạt 24,15% do mới hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu từ tháng 5/2026. Về tình hình tài chính, kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân được 1.342,215 tỷ đồng đạt 30,4%, nâng tổng lũy kế giải ngân nguồn vốn được cấp lên 2.857,547 tỷ đồng đạt tỷ lệ 48,1%.

Quyết đưa dự án về đích cuối năm 2026

Theo báo cáo của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tuyến chính ở Quảng Trị không vướng mặt bằng, chỉ vướng ở khu vực đường quay đầu xe và trạm thu phí nút giao Quốc lộ 5D với diện tích 0,17ha.

Tính đến nay, TP Huế đã bàn giao được 63,40/67,91ha đạt 93,4%. Tuy nhiên, tại nút giao Tỉnh lộ 12B còn vướng 37 hộ tái định cư, trong đó 22 hộ đã nhận tiền, 15 hộ chưa đồng ý nhận tiền và chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động người dân để bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, tuyến chính còn khoảng 800m bị 4 hộ dân cản trở do tồn tại vướng mắc đền bù từ giai đoạn 1, cùng một số vị trí chưa hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật như đường gom Km61+800 hay khu vực cầu số 7 gần nhà máy điện rác Phú Bài.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến nay đạt khoảng 43,8% giá trị hợp đồng.

Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, mưa kéo dài trên địa bàn đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, đặc biệt là phần nền đường còn lại. Sự khan hiếm và biến động giá nhựa đường cũng gây áp lực khi nhà cung cấp Petrolimex thông báo dừng cung cấp nguồn nhựa Singapore từ tháng 10/2026 do hết nguồn. Ngoài ra, tình trạng công nhân, lái xe, lái máy bỏ việc gây không ít khó khăn cho các nhà thầu trong việc tìm nguồn nhân lực thay thế.

Tiếp thu chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã yêu cầu 100% nhà thầu tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, làm đêm. Phương thức thi công cuốn chiếu đang được áp dụng triệt để, ưu tiên rải cấp phối đá dăm và gia cố nhựa ngay khi có công địa. Các nhà thầu được lệnh tập trung thiết bị đắp nền đoạn đắp cao, đồng thời đẩy nhanh hoàn thành phần hạ bộ cầu Thạch Hãn và cầu Sông Bồ trước mùa mưa lũ năm 2026.

Bên cạnh việc đôn đốc thi công, dự án cũng được điều chỉnh, bổ sung các phương án kỹ thuật nhằm tối ưu hóa an toàn giao thông. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, theo đề nghị của UBND TP Huế, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương bổ sung thiết kế cầu 3 nhịp I33 kết hợp đảo vòng xuyến trên đường tránh quốc lộ 1 để vượt đường Văn Thánh.

Theo đó, đơn vị tư vấn đang triển khai khoan địa chất từ ngày 24/10/2026 và gấp rút hoàn thiện thiết kế để tổ chức thi công kịp thời, quyết tâm đưa dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn về đích đúng hẹn vào cuối năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) có tổng chiều dài gần 99km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị) và điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế). Công trình được khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tuyến đường này được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến đường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80. Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn từ Km 0+000 - Km 37+300; Gói thầu XL2 đoạn từ Km 37+300 - Km 102+200. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, với thời gian thực hiện 12 tháng và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.