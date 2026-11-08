Cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng tốc giữa bộn bề khó khăn

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế tại một số vị trí, nhất là tình trạng khan hiếm nguồn cung nhựa đường và vật liệu đá trong những tháng cuối năm.

Nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tỉnh lộ 12B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Mai Trang -TTXVN

Công trường thi công nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tỉnh lộ 12B trên địa phận thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các phương tiện thi công "nằm im" trên cao tốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn địa phận thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn địa phận thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn địa phận thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các đơn vị thi công triển khai gấp rút "3 ca, 4 kíp" để bù tiến độ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhân lực và phương tiện thi công gấp rút trong những ngày thời tiết thuận lợi. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công trường thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại nút giao tỉnh lộ 12B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sử dụng máy toàn đạc để xác định tọa độ và cao độ các điểm trên vị trí công trình. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các nhà thầu được chỉ đạo thi công cuốn chiếu, tăng ca làm đêm để bù tiến độ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Một số nhà thầu gặp khó khi thiếu nhân công. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Tình trạng khan hiếm nguồn cung nhựa đường và vật liệu đá trong những tháng cuối năm gây khó khăn cho các nhà thầu thi công. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Một số nhà thầu vào cuộc chậm, thiếu nhân công, thiết bị và vật liệu khiến sản lượng thi công chưa cao. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công trường thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại nút giao tỉnh lộ 12B. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Phát sinh nhiều điều chỉnh thiết kế tại nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tỉnh lộ 12B khiến tiến độ thi công dự án chậm so với kế hoạch. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN