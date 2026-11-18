Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo Bộ Xây dựng, từ đợt kiểm tra ngày 23/10 đến ngày 12/11/2026, sản lượng thi công dự án chỉ tăng khoảng 150 tỷ đồng, tương đương hơn 3%, trong khi tiến độ vẫn chậm gần 14% so với kế hoạch.

Kết quả này cho thấy việc triển khai dự án chưa có chuyển biến rõ rệt, chưa đáp ứng các mốc tiến độ được lãnh đạo Bộ chỉ đạo.

Sản lượng thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ tăng hơn 3%

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng; kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, chi phí, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đồng thời, phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư phải cụ thể hóa trách nhiệm từng đơn vị, tổ chức kiểm điểm tiến độ hằng tuần và triển khai đầy đủ các giải pháp theo kiến nghị của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, Bộ yêu cầu bố trí đủ nhân sự, tăng cường giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính độc lập, khách quan và kiểm soát chặt chất lượng công trình.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu 3 nhà thầu gồm Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tài chính; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các vị trí thi công cầu, trên cao, dưới nước và khu vực đang khai thác.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, đến ngày 12/11/2026, lũy kế sản lượng thi công toàn dự án mới đạt hơn 47% giá trị hợp đồng, chậm gần 14% so với kế hoạch. Phần lớn nhà thầu chưa đáp ứng tiến độ được giao.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh được yêu cầu bổ sung tổ đội, nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh thi công cống ngang, hầm chui, tường chắn, nền đường; tập trung xử lý đoạn Km56 - Km59, thi công các cầu và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Đối với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nguồn vật liệu, bổ sung mũi thi công, đẩy nhanh các hạng mục cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng và thảm bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2026.

Trong khi đó, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa phải tăng ca, tăng kíp, tập kết đầy đủ vật liệu để hoàn thành thảm bê tông nhựa; bổ sung nhân lực, tập trung thi công kết cấu phần trên các cầu Nhùng, Như Lệ 2 và Khe Mương trong tháng 12/2026.

Việc Bộ Xây dựng liên tiếp đôn đốc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu cho thấy áp lực tiến độ đối với dự án đang rất lớn, nhất là yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đi đôi với bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.